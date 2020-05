അന്ന് തമീം ‘വിരട്ടിയ’ശേഷം കോലി ഇതുവരെ എന്നെ ചീത്തവിളിച്ചിട്ടില്ല: ബംഗ്ലാ താരം

ധാക്ക∙ സീനിയർ താരം തമിം ഇക്ബാലിന്റെ ഒറ്റ ‘സ്ലെജിങ്’കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ‘നന്നായ’ സംഭവം വിവരിച്ച് ബംഗ്ലദേശ് താരം ഇമ്രുൽ കയേസ് രംഗത്ത്. 2011ലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്‌ക്കിടെയാണ് കോലി ഇമ്രുൽ കയേസിനെ കളത്തിൽവച്ച് ചീത്തവിളിച്ചത്. താരതമ്യേന ജൂനിയർ താരമായിരുന്ന കയേസ് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിരാട് കോലി ചീത്തവിളിച്ച കാര്യം മുതിർന്ന താരമായിരുന്ന തമിം ഇക്ബാലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് തമിം ഇക്‌ബാൽ കോലിയെ തിരിച്ച് ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്തതായും ഇമ്രുൽ കയേസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ആ സംഭവത്തിനുശേഷം കോലി ബംഗ്ലദേശ് ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങളെയെല്ലാം ചീത്തവിളിച്ചാലും തന്നെ വെറുതെവിടുമെന്ന് കയേസ് അവകാശപ്പെട്ടു.

2007ൽ യുവതാരങ്ങളായിരിക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം ഒരു മാസം ചെലവഴിച്ചിരുന്നതായി ഇമ്രുൽ കയേസ് വെളിപ്പെടുത്തി. ക്രിക്ഫ്രെൻസിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവ് സെഷനിലാണ് ഇമ്രുൽ കയേസ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ‘അതിനുശേഷം ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിൽ മുഖാമുഖമെത്തുന്നത് 2011ലാണ്. അന്ന് ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽവച്ച് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നിട്ടുപോലും ആദ്യമായി മുഖാമുഖമെത്തിയപ്പോൾ കോലി എന്നെ ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്തു. ഇതോടെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായി. ഒരു മാസം ഒരുമിച്ചു ചെലവഴിച്ചിട്ടും കോലി ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു’ – ഇമ്രുൽ കയേസ് പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് ഞാൻ കോലിയോട് ഒന്നും തിരിച്ചുപറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ, ടീമിലെ മുതിർന്ന താരമായിരുന്ന തമിം ഇക്ബാലിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതോടെ കോലിയെ നേരിടാനുള്ള ചുമതല തമിം ഏറ്റെടുത്തു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് തമിം. കളത്തിൽ ആക്രമണോത്സുകതയോടെ പെരുമാറാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. എന്നെ ‘സ്ലെജ്’ ചെയ്ത കോലിയെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചും ചീത്തവിളിച്ചു.’ – കയേസ് പറഞ്ഞു.

ആ സംഭവത്തിനുശേഷം കോലി ഇതുവരെ തന്നെ ചീത്തവിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കയേസ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘ആ സംഭവത്തിനുശേഷം ഒരിക്കൽപ്പോലും കോലി എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽപ്പോലും കോലി ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളെയെല്ലാം മാറിമാറി ചീത്തവിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, എനിക്കെതിരെ ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല’ – കയേസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

കോലി കളത്തിൽ ചൂടൻ സ്വഭാവക്കാരനാണെങ്കിലും കളത്തിനു പുറത്ത് വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണെന്നും കയേസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. ഡ്രസിങ് റൂമിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തുമെല്ലാം കോലിക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കയേസ് പറഞ്ഞു. ‘കോലി പല രീതികളുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ഓർമിക്കുന്നതുതന്നെ വലിയ കാര്യമല്ലേ’ – കയേസ് പറഞ്ഞു.

വിരാട് കോലിയുടെ ചീത്തവിളി സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബംഗ്ലദേശ് താരങ്ങളായ റൂബൽ ഹുസൈനും അൽ അമീൻ ഹുസൈനും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. കോലിക്കെതിരെ മികച്ചൊരു പന്തെറിഞ്ഞാൽ ചീത്തവിളി ഉറപ്പാണെന്നായിരുന്നു അൽ അമീൻ ഹുസൈന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ക്രിസ് ഗെയ്‍ലും ശിഖർ ധവാനും രോഹിത് ശർമയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ താരങ്ങൾ നല്ലൊരു പന്ത് എറിഞ്ഞാൽ അത് തടുത്തിടും. കോലി ആ പന്തെറിഞ്ഞ ബോളറെ ചീത്തവിളിക്കുമെന്നായിരുന്നു അൽ അമീൻ ഹുസൈന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അണ്ടർ 19 കാലം തൊട്ട് കോലിയുമായുള്ള വാക്പോരിനെക്കുറിച്ചാണ് റൂബൽ ഹുസൈൻ തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

English Summary: ‘He hasn’t sledged me since then’- Imrul Kayes reveals how Tamim Iqbal stopped Virat Kohli from sledging him