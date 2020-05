ഇന്ത്യയെ ‘എറിഞ്ഞിട്ട’ ജാമിസനെ വാർഷിക കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കിവീസ് ബോർഡ്

വെല്ലിങ്ടൺ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം ക്രിക്കറ്റ് കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായെങ്കിലും ഇതിനു മുൻപു നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യയെ എറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ യുവ പേസ് ബോളർ കൈൽ ജാമിസൻ ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ കരാർ പട്ടികയിൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ കരാർ പട്ടികയിലാണ് ജാമിസനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ജാമിസനു പുറമെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വംശജനായ ഡിവോൺ കോൺ വേ, ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അജാസ് പട്ടേൽ എന്നിവർക്കും പുതുതായി കരാർ പട്ടികയിൽ ഇടംലഭിച്ചു. 12 മാസത്തേക്കാണിത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന് ന്യൂസീലൻഡിലേക്ക് മാറിയ ഡിവോൺ കോൺവേയെ വാർഷിക കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി. ന്യൂസീലൻഡിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷം സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്നവരെ മാത്രം കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പതിവിന് ഇളവു നൽകിയാണ് ഡിവോണിനെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ‘അവഗണിക്കാനാകാത്ത’ പ്രതിഭയാണ് ഡിവോണെന്ന് കിവീസ് ചീഫ് സിലക്ടർ ഗാവിൻ ലാർസൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ഇരുപത്തെട്ടുകാരനായ ഡിവോണിനെ ന്യൂസീലൻഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ന്യൂസീലൻഡിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ട് മൂന്നു വർഷം പൂർത്തിയാകൂ. കൈൽ ജാമിസനും ഡിവോൺ കോൺവേയുമുൾപ്പെടെ വാർഷിക കരാറിന് യോഗ്യരായ 20 താരങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് കിവീസ് ബോർഡ് ബോർഡ് പുറത്തുവിട്ടത്. പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച താരങ്ങളിതാ:

ടോം ബ്ലണ്ടൽ, ട്രെന്റ് ബോൾട്ട്, ഡിവോൺ കോൺവേ, കോളിൻ ഡി ഗ്രാൻഡ്ഹോം, ലോക്കി ഫെർഗൂസൻ, മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിൽ, മാറ്റ് ഹെൻറി, കൈൽ ജാമിസൻ, ടോം ലാഥം, ഹെൻറി നിക്കോൾസ്, ജിമ്മി നീഷം, അജാസ് പട്ടേൽ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഇഷ് സോധി, ടിം സൗത്തി, റോസ് ടെയ്‍ലർ, നീൽ വാഗ്‍നർ, ബി.ജെ. വാട്‍ലിങ്, കെയ്ൻ വില്യംസൻ, വിൽ യങ്

