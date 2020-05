‘ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലനം ആരംഭിച്ചാലും കോലിയും രോഹിത്തും കുടുങ്ങാൻ സാധ്യത’

മുംബൈ∙ കൊറോണ ൈവറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ പരിശീലനം പടിപടിയായി പുനഃരാരംഭിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ. രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണിന് നാലാം ഘട്ടം മുതൽ ഇളവു ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സീനിയർ ടീമിലെ താരങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ഡോർ പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകാനാണ് ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നത്. നിലവിൽ താരങ്ങളെല്ലാം പരിശീലകരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സ്വന്തം വീടുകളിൽ ഇൻഡോറിൽ മാത്രമാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ എന്നിവർക്ക് ഉടനെ പരിശീലനം പുനഃരാരംഭിക്കാനായേക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ ധൂമൽ സൂചന നൽകി. ഇരുവരും താമസിക്കുന്ന മുംബൈയിലാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുള്ളത്. മാത്രമല്ല, മഹാരാഷ്ട്രിയൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ആയിരത്തിലധികം പേരിൽ പകുതിയിലധികവും മുംബൈയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുംബൈയിൽ ലോക്ഡൗൺ കർശനമായി തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വൈറസ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗൺ രണ്ടു മാസത്തോട് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചില ഇളവുകൾ നൽകിയേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇളവുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ താരങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ഡോർ പരിശീലനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ലോക്ഡൗണിനുശേഷമുള്ള കാലത്ത് പരിശീലനം എപ്രകാരമാകണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി പ്ലാൻ തയാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ധൂമൽ അറിയിച്ചു. മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് താരങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ കായികക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Virat Kohli, Rohit Sharma could be stranded when India resume training, official warns