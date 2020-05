കിങ്സ്റ്റൺ∙ മുൻ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരവും കരീബിയൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ ജമൈക്ക ടാലവാസിന്റെ സഹപരിശീലകനുമായ രാംനരേഷ് സർവനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമുയർത്തിയ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ലിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാകില്ല. തന്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ ഗെയ്ൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ‘ഹൃദയം നുറുങ്ങി’ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച ഗെയ്‍ൽ, കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെയോ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിന്റെയോ സൽപ്പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ജമൈക്ക ടാലവാസിൽ സഹപരിശീലകനായ രാംനരേഷ് സർവനെതിരെ നടത്തിയ ‘കൊറോണയേക്കാൾ ഭീകരൻ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അനുചിതമായിപ്പോയെന്നും ഗെയ്‍ൽ സമ്മതിച്ചു.

‘ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ ഞാന്‍ യുട്യൂബിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽക്കണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്; ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഞാൻ വിട്ടുപോയതിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുക. ജമൈക്കയിലെ സബീന പാർക്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കളിച്ചുതന്നെ സിപിഎൽ കരിയറിന് വിരാമമിടണമെന്നാണ് ഞാൻ എക്കാലവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടുതവണ ഞാൻ കിരീടവിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച ടീമാണത്’ – ഗെയ്‍ൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘എന്നോട് ടീം പുലർത്തിയ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ എല്ലാ പരാമർശങ്ങളിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. അത് ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ്. എങ്കിൽക്കൂടി, ഞാൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റിനും ഒരു ബ്രാൻഡെന്ന നിലയിൽ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനും വരുത്തിവച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നില്ല. കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ബ്രാൻഡിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – ഗെയ്ൽ കുറിച്ചു.

‘കരീബിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഏഴു വർഷത്തോളം ആസ്വദിച്ചു കളിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കിയ കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നത് എന്റെ ചിന്തകളിൽപ്പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ അവസരത്തെ അത്ര ചെറുതായല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഇനിയങ്ങോട്ട് സിപിഎല്ലിലെ പുതിയ സീസണിനായാണ് എന്റെ കാത്തിരിപ്പ്. സെന്റ് ലൂസിയ സൂക്സിനൊപ്പമുള്ള പുതിയ വെല്ലുവിളി നേരിടാനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അവിടെവച്ച് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ – ഗെയ്‍ൽ കുറിച്ചു.

∙ ശിക്ഷയെപ്പറ്റി സൂചന കിട്ടി, മാപ്പുപറഞ്ഞ് തലയൂരി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ അതിരുവിട്ട പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗെയ്‍ലിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതായി വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തലവൻ റിക്കി സ്കെറിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജമൈക്ക ടാലാവസിൽനിന്നും താൻ പുറത്താകാൻ കാരണം രാംനരേഷ് സർവനാണെന്നും അയാൾ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീകരനാണെന്നും ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഗെയ്ൽ ഉയർത്തിയത്. വിഷപ്പാമ്പ്, പിന്നിൽനിന്നു കുത്തുന്നവർ, ഇപ്പോഴും പക്വതയെത്താത്തയാൾ, പ്രതികാരദാഹി തുടങ്ങിയ കടുത്ത പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഗെയ്‍ൽ സർവനെതിരെ നടത്തിയത്. 2013 മുതൽ 2016 വരെ ടാലവാസിന്റെ താരമായിരുന്ന ഗെയ്ൽ ഇടക്കാലത്ത് മറ്റു ടീമുകളിലേക്കു പോയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. മൂന്നു വർഷത്തെ കരാറിലായിരുന്നു ഇതെങ്കിലും ഇത്തവണ ടാലവാസ് ഗെയ്‍ലിനെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഗെയ്ൽ സെന്റ് ലൂസിയയിൽ മാർക്വീ താരമായി ചേർന്നു.

ഗെയ്‍ൽ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ലെന്ന് സർവൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജമൈക്ക ടാലവാസിൽനിന്ന് ഗെയ്‍ലിനെ പുറത്താക്കാൻ താൻ ചരടുവലിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അസംബന്ധമാണ്. എക്കാലവും അടുത്ത സുഹൃത്തായാണ് ഗെയ്‍ലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും സർവൻ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കടുത്ത പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗെയ്‍ലിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

