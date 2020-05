സച്ചിന്റെ കാലത്ത് ട്വന്റി20യും ഐപിഎലുമില്ല, വിരാട് കോലി തന്നെ കേമൻ: പീറ്റേഴ്സൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനേക്കാൾ മാത്രമല്ല, സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറിനേക്കാളും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയാണെന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സ്ൻ. ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് പീറ്റേഴ്സന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. റൺ ചേസിങ് പോലുള്ള സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോലി പുറത്തെടുക്കുന്ന മികവു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്മിത്തിനേക്കാളും സച്ചിനേക്കാളും മികച്ച താരം കോലിയാണെന്ന് പീറ്റേഴ്സന്‍ വിശദീകരിച്ചത്. സച്ചിന്റെ 100 രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് തകർക്കാൻ കോലി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും പീറ്റേഴ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണോ വിരാട് കോലിയാണോ മികച്ച താരമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ ചോദ്യം. ഇതിന് പീറ്റേഴ്സന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘കോലി വേറെ തലത്തിലുള്ള ഒരു കളിക്കാരനാണ്. റൺസ് പിന്തുടരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച വിജയങ്ങൾ എത്രയധികമാണ്. ചേസിങ്ങിന്റെ സമ്മർദ്ദം പേറിയാണ് ഈ പ്രകടനമെന്ന് ഓർക്കണം. ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്മിത്ത് കോലിയുടെ ഏഴയലത്തു വരില്ല’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജോ റൂട്ട്, കെയ്ൻ വില്യംസൻ തുടങ്ങിയ സമകാലികരേക്കാളും ഏറെ മുകളിലാണ് കോലിയുടെ സ്ഥാനമെന്നും പീറ്റേഴ്സൻ പറഞ്ഞു.

സച്ചിനുമായുള്ള താരതമ്യത്തിലും റൺ ചേസിങ്ങിൽ കോലിക്കുള്ള മികച്ച റെക്കോർഡാണ് പീറ്റേഴ്സൻ ഉദാഹരണമായി എടുത്തുകാട്ടിയത്. ‘വീണ്ടും, ചേസിങ്ങിൽ കോലിയുടെ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രം നോക്കൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ കോലിയുടെ റെക്കോർഡുകൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചേസിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരാശരി പോലും 80നു മുകളിലാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാനും കോലിക്കാകുന്നുണ്ട്. റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ റൺസുകൊണ്ട് ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കോലി മിടുക്കനാണ്. അതല്ലേ പ്രധാനം’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചോദിച്ചു.

അതേസമയം, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ 100 സെഞ്ചുറികളെന്ന സച്ചിന്റെ നേട്ടം മറികടക്കാൻ കോലി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് പീറ്റേഴ്സൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘ഈ നേട്ടം കോലിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. പരുക്കിന്റെ സാധ്യത എപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതലാണ്. സച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ പരുക്കൊന്നും കൂടാതെ എത്ര കാലമാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത്’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘കളത്തിൽ വളരെ ശാന്തനായ കളിക്കാരനായിരുന്നു സച്ചിൻ. ഒരുകാലത്തും അത്ര ആക്രണോത്സുകതയൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത താരം. വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും ബാറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സച്ചിന്റെ സുദീർഘമായ കരിയറിനെ ഈ ഘടകവും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോലിയെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര കാലം സജീവമായി തുടരാനാകുമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കോലി മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും തുടർച്ചയായി കളിക്കുന്ന കാലമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. അതിനു പുറമെ ഐപിഎല്ലുമുണ്ട്. സച്ചിന്റെ കരിയറിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും ട്വന്റി20യോ ഐപിഎല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കോലിയുടെ കരിയറിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കും’ – പീറ്റേഴ്സൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Virat Kohli is 'freakshow', Steve Smith doesn't even come close to him: Kevin Pietersen