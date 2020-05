ഞാനും കശ്മീരിയാണ്, കശ്മീരിനെത്തൊട്ട് കളിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട: അഫ്രീദിയോട് റെയ്ന

ഗാസിയാബാദ്∙ കശ്മീരിനെച്ചൊല്ലി വീണ്ടും വിവാദമുയർത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്ക് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു ‘കശ്മീരി’യുടെ മറുപടി. കശ്മീരിൽ വേരുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്നയാണ് അഫ്രീദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മുഖ്യധാരയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അഫ്രീദിയുടെ അനാവശ്യ പ്രസ്താവനകളെന്ന് റെയ്ന പരിഹസിച്ചു. താനും ഒരു കശ്മീരിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ റെയ്ന, കശ്മീരിനെത്തൊട്ട് കളിക്കേണ്ടെന്നും അഫ്രീദിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

‘ഹോ, മുഖ്യധാരയിൽ സജീവമായി നിൽക്കാൻ ഓരോരുത്തർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്! അതും വല്ലവരുടെയും കാരുണ്യത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്ന് ഓർക്കണം. കശ്മീരിനെ വെറുതെവിട്ട് വൻ തോൽവിയായ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ആദ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. കശ്മീരിയായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കശ്മീർ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരിക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്’ – റെയ്ന ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് താമസമെങ്കിലും കശ്മീരുകാരാണ് റെയ്നയും കുടുംബവും. സൈനികനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ത്രിലോക് ചന്ദ് കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ഹർഭജൻ സിങ്, യുവരാജ് സിങ്, ശിഖർ ധവാൻ, ഗൗതം ഗംഭീർ എന്നിവർക്കു പിന്നാലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് റെയ്ന. വിവാദ പ്രസ്താവനകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഫ്രീദിയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കുന്നതായി ഹർഭജൻ സിങ്ങും യുവരാജ് സിങ്ങും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൊറോണക്കാലത്ത് കശ്മീർ വിഷയവുമായി അഫ്രീദി രംഗത്തെത്തിയതിൽ ശിഖർ ധവാൻ അദ്ഭുതം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് ഗംഭീർ പ്രതികരിച്ചത്.

അടുത്തിടെ പാക്ക് അധീന കശ്മീർ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിലാണ് ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തി വീണ്ടും വിവാദനായകനായത്. ‘ഇന്നിതാ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ദീർഘനാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഈ ലോകം ഒരു വലിയ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. പക്ഷേ, അതിലും വലിയ രോഗം മോദിയുടെ മനസ്സിലാണ്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആകെ സൈനിക ബലമായ ഏഴു ലക്ഷം സൈനികരെയാണ് മോദി കശ്മീരിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്’ – അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ കശ്മീരികളും പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് അഫ്രീദി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

