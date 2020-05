കോലിയുമായി താരതമ്യം വേണ്ട; ഇമ്രാൻ ഖാനെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുമായി തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ എതിർത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസം. കോലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ അതു വലിയ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരുമായുള്ള ഒരു വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ബാബർ അസം പ്രതികരിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിരാട് കോലി വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയുള്ള കളിക്കാരനാണ്. ഞാൻ അതിൽനിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു. കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണു നല്ല കാര്യമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു.



ഗ്രൗണ്ടില്‍ കൂടുതൽ റൺസ് നേടി പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനെ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുകയെന്നതാണ് എന്റെ ജോലി. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറാണ്. വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടേണ്ടവയാണ്. കരിയറിൽ നേരത്തേ തന്നെ സമ്മർദവും ഉത്തരവാദിത്തവും എന്നിലുണ്ടെന്ന് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായി അറിയാം. എന്നാൽ തയാറല്ലെന്നു ഞാൻ പറയില്ല. അതു നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഞാൻ തയാറാണെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം എനിക്കു തന്നെ ലഭിച്ചത്. ഏതു വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ ഞാൻ തയാറാണ്– അസം വ്യക്തമാക്കി.



അതേസമയം പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെപ്പോലെ ഒരു ‘കംപ്ലീറ്റ് ലീഡർ’ ആകുകയെന്നതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ബാബർ അസം പ്രതികരിച്ചു. വളരെ അക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള ക്യാപ്റ്റനാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ. എനിക്കും അതുപോലെ ആകണം. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ നയിക്കുകയെന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്ന് അറിയാം. ടീമിലെ മുതിർന്ന താരങ്ങളില്‍നിന്ന് അതു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ടർ 19 ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആയ പരിചയവും ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ക്യാപ്റ്റൻ ആകണമെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുമായി നല്ല രീതിയിൽ ഇടപഴകാൻ സാധിക്കണമെന്നും ബാബർ അസം പറഞ്ഞു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലാസിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ബാറ്റിങ് പരിശീലനത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.



രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ തൃപ്തി ഇല്ല. റാങ്കിങ്ങില്‍ ടീമിനെ മുകളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. നായക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ബാറ്റിങ്ങിലും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരികയാണ്. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് നടക്കാതിരുന്നാൽ അതു വലിയ നിരാശയാകുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനാണു ശ്രമം. കോവി‍ഡ് ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനം നടത്താനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ബാബർ അസം പ്രതികരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം എളുപ്പമാകില്ല. കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിനുമാണു മുഖ്യ പ്രാധാന്യം. തയാറെടുപ്പുകളെല്ലാം കൃത്യമായാല്‍ മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ട പര്യടനം നടക്കൂവെന്നും അസം വ്യക്തമാക്കി.



