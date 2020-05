‘ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് 8 ആഴ്ച വരെ പരിശീലനം; മത്സരങ്ങൾ അതിനുശേഷം മാത്രം’

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ആറു മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചകൾ വരെ പരിശീലനം ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ബോളിങ് പരിശീലകന്‍ ഭരത് അരുൺ. ഒരു പ്രൊഫഷനൽ കായിക താരമെന്ന നിലയില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. താരങ്ങളുടെ ഊർജം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതു ശാപം പോലെയാണ്. ഇത് വളരെ വിരസമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റു വഴികളില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തേ തീരൂ– ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെയുള്ള പരിശീലനം എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ഫാസ്റ്റ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിയുമായി കൃത്യമായ ആശയ വിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഷമി തുടര്‍ച്ചയായി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഡിയോകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു സംസാരിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽതന്നെ പരിശീലനം തുടരാനാണ് ഷമിക്കു നൽകിയ നിർദേശം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ വർഷം അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നു ഉപദേശിച്ചതായും ഭരത് അരുൺ പറഞ്ഞു.



ജൂലൈയിലെ ശ്രീലങ്കൻ പര്യടനത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഇനി മത്സരമുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമോ, വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുമോയെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. കോവിഡ് രോഗവും പിന്നാലെ ലോക്ഡൗണും എത്തിയതോടെ താരങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം വീടുകളിലാണ്. മേയ് 18 മുതൽ പരിശീലന ക്യാംപ് തുടങ്ങുമെന്ന് ബിസിസിഐ നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ അവസാനിക്കുന്ന മേയ് 31 വരെ യാതൊരു വിധ ക്യാംപുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ പിന്നീട് നിലപാടെടുത്തു.



