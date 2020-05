‘നിങ്ങളുടെ ടിക് ടോക് വിഡിയോയേക്കാളും ഭേദം’; പീറ്റേഴ്സന് കോലിയുടെ ട്രോൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം. ലോകമാകെ വീടുകളിൽ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സൗഹൃദം പുതുക്കാനും പഴയ ചിത്രങ്ങളും ഓർമ്മകളും പങ്കുവയ്ക്കാനും താരങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഇൻസ്ററഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിനു താഴെ മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കെവിൻ പീറ്റേഴ്സന്റെ പരിഹാസത്തിന് വിരാട് കോലി നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

താടി വച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ കോലി പങ്കുവച്ച ചിത്രത്തിനു താഴെ ‘താടി ഷേവ് ചെയ്തു കളയൂ’ എന്നാണ് പിറ്റേഴ്സൻ കമന്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പീറ്റേഴ്സന്റെ കളിയാക്കലൊന്നും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ അടുത്ത് ചിലവായില്ല. ഉടനടി വന്നു മറുപടി– ‘നിങ്ങളുടെ ടിക് ടോക് വിഡിയോയേക്കാളും ഭേദമാണ്’. ഇതോടെ പീറ്റേഴ്‌സന്റെ പരിഹാസവും കോലിയുടെ മറുപടിയും ആരാധകരും ഏറ്റെടുത്തു.

ഇതാദ്യമായല്ല കോലിയും പീറ്റേഴസനും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തമാശപ്പോരുകൾ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ‘ട്രിം അറ്റ് ഹോം ചലഞ്ചി’ന് ആരാധകരെ ക്ഷണിച്ച് തന്റെ താടി മിനുക്കുന്ന വിഡിയോ കോലി പങ്കുവച്ചപ്പോഴും ചൊടിപ്പിക്കുന്ന കമന്റുമായി പീറ്റേഴ്സൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇരുവരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ലൈവ് ചാറ്റിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

