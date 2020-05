ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് 2022 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചേക്കും; ഐപിഎൽ നടത്താൻ സാധ്യത

മെൽബൺ∙ ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് 2022 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ലോകകപ്പ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐസിസി യോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ലോകകപ്പ് മാറ്റിവച്ചേക്കുമെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 2022 ൽ ലോക ചാംപ്യൻഷിപ്പ് ഒന്നും നടക്കാനില്ലെന്നതും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാണ്. 2021 ഒക്ടോബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റും നടക്കാനുണ്ട്. ഒരേ വർഷം രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾ നടത്തുന്നതു ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്നും ഐസിസി തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.



നാളെ നടക്കുന്ന ഐസിസി യോഗത്തിനു ശേഷം ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു വിവരം. ഈ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലോകകപ്പ് മാറ്റിവച്ചാൽ ഐപിഎൽ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐയ്ക്കു മുന്നിലും സാധ്യതകൾ തുറക്കും. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ– ഒക്ടോബർ, ഒക്ടോബർ– നവംബർ മാസങ്ങളിൽ ഐപിഎല്‍ 13–ാം സീസൺ നടത്താനാകും. മാർച്ച് 29ന് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഐപിഎൽ സീസണാണ് കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീട്ടിവച്ചത്. ലോകകപ്പ് 2020ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചാലും ആതിഥേയർ ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെ ആയിരിക്കും.



English Summary: T20 World Cup, to be held this year in October-November, likely to be postponed to 2022: ICC Sources