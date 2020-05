തരംഗമായി ‘ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ’, സാക്ഷി ഇടപെട്ടു, വന്നു ‘ധോണി ക്ഷീണിക്കാറില്ല’ തരംഗം

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ ‘ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ’ #DhoniRetitres ഹാഷ്ടാഗുമായി ആഘോഷിച്ച ദിനം തീരാൻ മൂന്നു മിനിറ്റു മാത്രം ശേഷിക്കെ ഈ വിവരം തള്ളി ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി തന്നെ രംഗത്തുവന്നതോടെ വ്യാഴാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞത് ധോണി ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കാറില്ല (#DhoniNeverTires) ഹാഷ്ടാഗ് തരംഗം.

‘‘എല്ലാം വെറും അഭ്യൂഹങ്ങൾ! ആൾക്കാരുടെ മാനസികനിലയെ ലോക്‌ഡൗൺ ബാധിച്ചുവെന്നതു മനസ്സിലാക്കാനായി. ’’ – ‘ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ’ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11.57 ന് ധോണിയുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി സിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ. ധോണിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും അടുത്തിടെ വന്ന വാർത്തകളിലെയും അതു ചുറ്റിപ്പറ്റിയെത്തിയ അഭ്യൂഹങ്ങളിലെയും അമർഷം സാക്ഷി ശക്തമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ധോണിയുടെ ആരാധകവൃന്ദം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ബാറ്റേന്തിയെത്തി. നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം സാക്ഷി തന്നെ സ്വന്തം ട്വീറ്റ് ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് നീക്കിയെങ്കിലും ആ ട്വീറ്റിന്റെ കൂടി ചിത്രവുമായാണ് പലരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ധോണിക്കെതിരായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ അടിച്ചുപരത്താനെത്തിയത്.

2019 ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസീലൻഡുമായി സെമി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായ പരാജയത്തിനു ശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മൽസരങ്ങൾ ധോണി കളിക്കാത്തതാണ് ലോക്‌ഡൗൺ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്കു തിരികൊളുത്തിയത്. 2019 അവസാനം ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്ന വിരമിക്കൽ വാർത്തകളോട് ‘ജനുവരി വരെ ഇക്കാര്യം എന്നോടു ചോദിക്കരുതെന്നാ’യിരുന്നു ധോണിയുടെ പ്രതികരണം.

മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭാര്യ സാക്ഷി രംഗത്തുവരുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല. 2019 സെപ്റ്റംബറിലും ഇത്തരത്തിൽ ധോണിയുടെ വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്കു ധോണി മടങ്ങിയെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ധോണിക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ അവസരമുണ്ടെന്നാണ് ടീമിലെ ഹെഡ് കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രി മുൻപ് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ മുൻ ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദിനെപ്പോലെയുളളവർ ധോണിക്കുമപ്പുറം യുവപ്രതിഭകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നകന്നു നിൽക്കുമ്പോഴും ഐപിഎൽ 2020 നായി ധോണി പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിലെ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ പരിശീലനപരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു വന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മഹാമാരി ചെറുക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ പരിശീലനക്യാംപ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: MS Dhoni’s wife Sakshi shuts down trolls over retirement rumours on Twitter, #DhoniNeverTires goes viral soon after