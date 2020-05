ആരുടെയും ദയ വേണ്ട; മുരളി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു, 8 വിക്കറ്റെടുത്ത് 800 വിക്കറ്റും തികച്ചു!

കൊളംബോ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റിൽ 800 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് വെറും എട്ട് വിക്കറ്റ്. സ്പിന്നിനെതിരെ കളിക്കുന്നതിൽ എക്കാലവും മികവു കാട്ടുന്ന ഇന്ത്യയാണ് എതിരാളികളെന്നിരിക്കെ, പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽത്തന്നെ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഇതു തന്റെ അവസാന ടെസ്റ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എത്ര പേർക്ക് കാണും? വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന താരങ്ങൾ സാധാരണ കാഴ്ചയാകുന്ന ഇക്കാലത്ത്, 800 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ എട്ടു വിക്കറ്റ് ഒറ്റ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ വീഴ്ത്തുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് മുൻകൂട്ടി തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച താരമാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ. അദ്ദേഹം വിരമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ശ്രീലങ്കൻ നായകനായിരുന്ന കുമാർ സംഗക്കാരയാണ് മുരളീധരന്റെ ഹീറോയിസം ആരാധകർക്കു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2010ൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ 38 വയസ്സായിരുന്നു മുരളീധരന് പ്രായം. ടെസ്റ്റ് കരിയറിന് പതിനെട്ടും.

2010ലെ ആ പര്യടനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ശ്രീലങ്കയിൽ കളിച്ചത് മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു. ഇതിൽ ഗോളിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റോടെ വിരമിക്കുമെന്ന് മുരളീധരൻ നേരത്തേതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റിൽ 800 വിക്കറ്റുകളെന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽനിന്ന് എട്ടു വിക്കറ്റ് അകലെയായിരുന്നു മുരളി. ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി കളിച്ച് വിരമിക്കുമെന്ന മുരളിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ശ്രീലങ്കൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം സഹതാരങ്ങളും ആശങ്കയോടെയാണ് ശ്രവിച്ചത്. ചരിത്രനേട്ടത്തിന് എട്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം അകലെ നിൽക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി കളിച്ച് വിരമിക്കുമെന്ന മുരളിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സാഹസമായിപ്പോയെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി. സ്പിന്നിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് എട്ട് വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുകയെന്നത് അത്ര അനായാസമാകില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സംഗക്കാരയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘ടെസ്റ്റിൽ 800 വിക്കറ്റുകളെന്ന ചരിത്രനേട്ടത്തിൽനിന്ന് വെറും എട്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം അകലെയായിരുന്നു മുരളി. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയോടെ ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കുമെന്ന് മുരളി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ. ഒന്നാം ടെസ്റ്റോടെ വിരമിക്കുമെന്ന മുരളിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും സിലക്ടർമാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്തായാലും ഒന്നാം ടെസ്റ്റോടെ വിരമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം. 800 വിക്കറ്റ് തികയ്ക്കാനാവശ്യമായ എട്ടു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടി അദ്ദേഹം വിടപറയട്ടെ എന്നും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ യോഗത്തിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു’ – സംഗക്കാര വിശദീകരിച്ചു.

‘മുരളിയെ അടുത്തിരുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു; വെല്ലുവിളികൾ എക്കാലവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റോടെ വിരമിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കരുത്. 800 വിക്കറ്റിന് ഇത്ര അടുത്തുവരെ എത്തിയിട്ട് അതു നേടാനാകാതെ പോയാൽ വലിയ നിരാശയാകും. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കളിക്കുക. മടുപ്പു തോന്നിയാൽ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും കളിക്കുക. അതു പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് വിശ്രമമെടുത്ത് അടുത്ത പരമ്പരയോടെ വിരമിക്കുക. എന്തായാലും 800 വിക്കറ്റെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം നഷ്ടമാക്കരുത്’ – സംഗക്കാര പറഞ്ഞു.

‘മുരളി ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇതൊന്നും എന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്താണ് എനിക്ക് ശീലം. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സ്പിന്നറാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഏതു ടീമിനെതിരെയും ഒരു ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് എട്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താൻ സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ?’

‘മാത്രമല്ല, ഈ ടെസ്റ്റിൽ എട്ടു വിക്കറ്റെടുത്താൽ ഞാൻ 800 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്തുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എനിക്ക് എട്ട് വിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നേയുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത് എന്റെ അവസാന ടെസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. ഞാൻ എന്തായാലും എട്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തും’ – മുരളീധരന്റെ വാക്കുകൾ സംഗക്കാര ഓർത്തെടുത്തു.

∙ ഗോളിൽ സംഭവിച്ചതോ?

മുരളിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയർപോലെതന്നെ നാടകീയമായിരുന്നു അവസാന ടെസ്റ്റും. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ശ്രീലങ്ക ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 520 റൺസെടുത്ത് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 276 റൺസിന് പുറത്തായ ഇന്ത്യ ഫോളോ ഓണ്‍ ചെയ്തു. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് പിഴുത മുരളിയാണ് ഇന്ത്യയെ തകർത്തത്. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, യുവരാജ് സിങ് തുടങ്ങിയവരെ പുറത്താക്കിയത് മുരളി തന്നെ. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിൽ തകർന്നു. മികച്ച ഫോമിൽ പന്തെറിഞ്ഞ ലസിത് മലിംഗയായിരുന്നു ഇക്കുറി കൂടുതൽ അപകടകാരി. ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ അഞ്ചിന് 181 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ.

അവസാന ദിനം ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്‌സ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാത്തിരുന്നതു മുരളി 800 വിക്കറ്റ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിലെത്തുമോ എന്നറിയാൻ. അവസാന അഞ്ചു വിക്കറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയായിരുന്നു മുരളിക്ക്. ഹർഭജനെ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കിയതോടെ മുരളിയുടെ സമ്പാദ്യം 799. രാവിലെ 10.10നായിരുന്നു ഹർഭജന്റെ പുറത്താകൽ. പിന്നെയുള്ള ഓരോ പന്തും മുരളിക്കായുള്ള ആർപ്പുവിളികളാൽ മുഖരിതം. ഗാലറിയിൽ മുരളിയുടെ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ. കാറ്റിലിളകുന്ന ശ്രീലങ്കൻ കൊടികൾ. എന്നാൽ, ലക്ഷ്‌മണൊപ്പം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വാലറ്റത്തിന്റെ തീരുമാനം. അഭിമന്യു മിഥുൻ നേരിട്ടത് 10 ഓവറോളം. ഒടുവിൽ മലിംഗയുടെ യോർക്കറിൽ മിഥുൻ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുടുങ്ങി. ഇഷാന്ത് ശർമയേകിയ അപൂർവ പിന്തുണയിൽ ലക്ഷ്‌മൺ ആവേശപൂർവം മുന്നേറിയപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് ആശങ്കയുടെ നിമിഷങ്ങൾ. വിക്കറ്റിനിടയിലെ ഓട്ടത്തിൽ ലക്ഷ്‌മണു വീണ്ടും പിഴച്ചു.

പിന്നെയുള്ളത് ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ്. ഇഷാന്ത് ശർമയും പ്രഗ്യാൻ ഓജയും മുൻനിരക്കാരെക്കാളും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മലിംഗയാണെങ്കിൽ അസാമാന്യഫോമിൽ പന്തെറിയുകയും. മറുവശത്തു ബോളർമാർ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും ഒരറ്റത്തു മുരളിതന്നെ തുടർന്നു. മറുവശത്തു ബോൾ ചെയ്‌തവർ വിക്കറ്റെടുക്കരുതേ എന്ന് ആരാധകർ പ്രാർഥിച്ച മണിക്കൂറുകൾ. ഓജയെ സ്വന്തം ബോളിൽ പിടികൂടാൻ ഹെറാത്ത് മുന്നോട്ടു പറന്നുവീണെങ്കിലും ഇഞ്ചുകൾക്കു പിന്നിലായപ്പോൾ കാണികൾ ആശ്വസിച്ചു. ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം പിറന്നതു രണ്ടു മണിയോടെ. ഓജയുടെ ബാറ്റിന്റെ അരികിലുരഞ്ഞ പന്ത് മഹേല കയ്യിലൊതുക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പിറന്നു. സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ ‘വീ സല്യൂട്ട് യു’ എന്ന വാക്കുകൾക്കു കീഴെ മുരളിയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. അഞ്ചാം ദിനം മാത്രം മുരളി എറിഞ്ഞത് 26.1 ഓവർ. തളരാത്ത പോരാളിയെപ്പോലെയായിരുന്നു അവസാന മണിക്കൂറുകളിലും മുരളി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യയെ 338 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കിയ ശ്രീലങ്ക വിജയത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 95 റൺസ് 14.1 ഓവറിൽ അടിച്ചെടുത്തു, വിക്കറ്റം നഷ്ടം കൂടാതെതന്നെ. ഇതോടെ അവസാന ടെസ്റ്റിൽ 10 വിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രവിജയവുമായി മുരളിക്കു യാത്രയയപ്പു നൽകാനും ലങ്കയ്ക്കായി.



∙ സംഭവബഹുലം, ഈ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതം

സംഭവബഹുലമാണു മുരളിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ജീവിതം. അപമാനങ്ങളോടും പ്രതിസന്ധികളോടും പൊരുതി നേടിയ മനക്കരുത്തിന്റെ വിജയം. ഇംഗ്ലണ്ടിനും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കുമെതിരെ വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്‌തുകൂട്ടിയ കാലത്തു മുരളിയുടെ ബോളിങ് ആക്ഷനെച്ചൊല്ലി ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളുയർന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോൺ ഹൊവാഡ് അടക്കമുള്ളവർ മുരളിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. ഒടുവിൽ ഒട്ടേറെ വിദഗ്‌ധ പരിശോധനകൾക്കുശേഷമാണു മുരളിയുടെ മേലുള്ള സംശയങ്ങളൊഴിഞ്ഞത്. ’95-96 കാലത്ത് ഓസീസ് പര്യടനത്തിനിടെ മുരളിയെ അംപയർ ഡാരൽ ഹയർ തുടർച്ചയായി നോബോളുകൾ വിളിച്ചത് കൈമടക്കു സംശയത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. ബോളിങ്ങിൽ 15 ഡിഗ്രി കൈ മടങ്ങാമെന്ന നിയമംപോലും ഐസിസി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ വിവാദങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിരുന്നു. ’92ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ക്രെയ്‌ഗ് മക്‌ഡെർമോട്ടിനെ വീഴ്‌ത്തിയാണു വിക്കറ്റ് വേട്ട മുരളി തുടങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഷെയ്‌ൻ വോണിനെ മുരളി പിന്നിലാക്കി. 709ാമത്തെ ഇരയായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പോൾ കോളിങ്വുഡ് പവിലിയനിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ മുരളി ലോകത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലെത്തി.

ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തം പേരിലാക്കിയാണു മുരളി കളമൊഴിയുന്നത്. 133 ടെസ്‌റ്റുകളിലെ 230 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽനിന്നാണ് മുരളിയുടെ 800 വിക്കറ്റുകൾ. ഇന്നിങ്‌സിൽ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം 67 തവണ. ടെസ്‌റ്റിൽ 22 തവണ 10 വിക്കറ്റ് കൊയ്‌ത്ത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും (112), ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയും (105), ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെയും (104) വിക്കറ്റുകളുടെ സെഞ്ചുറി. തുടർച്ചയായി നാലു ടെസ്‌റ്റുകളിൽ 10 വിക്കറ്റുകൾ എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടം രണ്ടുതവണ മുരളി സ്വന്തമാക്കി. ടെസ്‌റ്റിലെ മികച്ച പ്രകടനം ’98ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള 220ന് 16 വിക്കറ്റ്. ഏകദിനത്തിലും വിക്കറ്റ് പട്ടികയിൽ മുൻപിലാണു മുരളി. 337 കളികളിൽനിന്ന് 505 വിക്കറ്റുകൾ. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഷാർജയിൽ 30 റൺസ് വഴങ്ങി വീഴ്‌ത്തിയ ഏഴു വിക്കറ്റ് മികച്ച പ്രകടനവും.

ഏകദിനത്തിലും ടെസ്‌റ്റിലുമായി 1305 വിക്കറ്റുകളാണു മുരളിയുടെ ആകെ സമ്പാദ്യം. ടെസ്‌റ്റിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നവരിൽ ഹർഭജനാണ് വിക്കറ്റിന്റെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്‌ഥാനത്ത്. 355 വിക്കറ്റുകൾ. മുരളി എന്ന ബോളിങ് ഇതിഹാസത്തിൽനിന്ന് ഏറെപ്പിന്നിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോക ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലപ്പത്തു മുത്തയ്യ മുരളീധരന്റെ പേര് എക്കാലവും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു.

ടെസ്‌റ്റിൽ 500ൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയവർ

മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ (ശ്രീലങ്ക) - 800

ഷെയ്‌ൻ വോൺ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 708

അനിൽ കുംബ്ലെ (ഇന്ത്യ) - 619

ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്) – 584

ഗ്ലെൻ മക്‌ഗ്രാ (ഓസ്‌ട്രേലിയ) - 563

കോട്‌നി വാൽഷ് (വെസ്‌റ്റിൻഡീസ്) - 519

Engish Summary: This is my last Test, thank you, I’m going to take 8 wickets: Muralitharan to Sangakkara before India series