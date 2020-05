കോവിഡ് ‘ചതിച്ചു’; മെസ്സിയും റോണോയും പിന്നിൽ, വരുമാനത്തിൽ ഫെഡറർ ഒന്നാമത്

ബാർസിലോന ∙ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന കായികതാരമെന്ന നേട്ടം ഇനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ ടെന്നിസ് സൂപ്പർതാരം റോജർ ഫെഡററിന്. ഫോബ്സ് മാസിക പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ബാർസിലോനയുടെ ഫുട്ബോളർ ലയണൽ മെസ്സിയെ പിന്തള്ളിയാണ് ഫെഡറർ ഒന്നാമതെത്തിയത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിമിത്തം വരുമാനത്തിൽ വന്ന ഇടിവാണ് മെസ്സിയെ ‘ചതിച്ചത്’. പുതിയ പട്ടികയിൽ ഫുട്ബോളിലെ ചിരവൈരിയായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് മെസ്സി. ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന കായികതാരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ടെന്നിസ് താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഫെഡററിന് സ്വന്തം.

കോവിഡ് വ്യാപനം നിമിത്തം കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായതോടെ 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് ആദ്യ നൂറിലുള്ള കായിക താരങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഒൻപതു ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി.

പ്രതിഫലവും പരസ്യങ്ങളും വഴി കഴിഞ്ഞ വർഷം 106.3 മില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ (803 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഫെഡറർ ഫോബ്സ് പട്ടികയുടെ തലപ്പത്തെത്തിയത്. 105 മില്യൻ ഡോളർ (793 കോടി രൂപ) വരുമാനം നേടിയ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇത്തവണ മെസ്സിയെ മറികടന്നു. 104 മില്യൻ ഡോളർ (785 കോടി രൂപ) വരുമാനത്തോടെ മെസ്സി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 127 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 880 കോടി രൂപ) വരുമാനം നേടിയാണ് മെസ്സി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. 721 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടിയ പിഎസ്ജിയുടെ ബ്രസീലിയൻ താരം നെയ്മർ ഇക്കുറി നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം ബെബ്ലോൺ ജയിംസാണ് അഞ്ചാമത്.

ഏറ്റവും വരുമാനം നേടിയ 100 കായിക താരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരും പതിവുപോലെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽനിന്നാണ്. 35 പേരാണ് ഇത്തവണ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിൽനിന്ന് പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയത്. അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിൽനിന്ന് 31 പേരും ഫുട്ബോളിൽനിന്ന് 14 പേരും ടെന്നിസിൽനിന്ന് ആറു പേരും ഫോബ്സ് പട്ടികയിൽ ഇത്തവണ ഇടംപിടിച്ചു. ബോക്സിങ്, മിക്സഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എന്നിവയിൽനിന്ന് അഞ്ചു പേരും ഗോൾഫിൽനിന്ന് നാലു പേരും മോട്ടർ റേസിങ്ങിൽനിന്ന് അഞ്ചു പേരുമുണ്ട്.

ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി മാത്രമാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൻ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ കോലി ഇത്തവണ 26 മില്യൻ ഡോളറുമായി (196 കോടിയിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ) 66–ാം സ്ഥാനത്താണ്. 25 മില്യൻ ഡോളർ വരുമാനവുമായി 2019ൽ 100–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കോലി. 2018ൽ 24 മില്യൻ ഡോളറുമായി 83–ാം സ്ഥാനത്തും.

∙ ആദ്യ നൂറിൽ രണ്ടു വനിതാ താരങ്ങൾ മാത്രം

ഏറ്റവും പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന 100 കായിക താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇത്തവണ ഇടംപിടിച്ചത് രണ്ടു വനിതാ താരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. രണ്ടു പേരും ടെന്നിസിൽനിന്നാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ നവോമി ഒസാകയാണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ള വനിതാ താരം. ടെന്നിസ് സൂപ്പർതാരം സെറീന വില്യംസിനെ മറികടന്ന നവോമി ഒസാക 286 കോടി രൂപയുമായി പട്ടികയിൽ 29–ാം സ്ഥാനത്താണ്. 272 കോടിയോളം രൂപ വരുമാനം നേടിയ സെറീന 33–ാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

English Summary: Roger Federer becomes first tennis player to top Forbes’ rich list