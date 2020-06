അഫ്രീദിയും ഗംഭീറും കുറച്ച് മാന്യത കാട്ടണം, പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കണം: വഖാർ

കറാച്ചി∙ ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ ആരംഭിച്ച ശത്രുത വിരമിച്ച ശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം ഗൗതം ഗംഭീറും പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം വഖാർ യൂനിസ് രംഗത്ത്. ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞുചിരിക്കാനുള്ള വകയാണ് ഇരുവരും ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വഖാർ, കുറച്ചുകൂടി ശാന്തമായും മാന്യമായും പരസ്പരം പെരുമാറാനും ഉപദേശിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് വിട്ടശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ച ഗംഭീർ ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ ലോക്സഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മറുവശത്ത് പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് വിതച്ച കനത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായഹസ്തം നീട്ടി സജീവമായി രംഗത്തുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഫ്രീദി.

‘ഗൗതം ഗംഭീറും ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകാലമായി. ഇരുവരും കുറച്ചുകൂടി മാന്യമായും ശാന്തമായും പെരുമാറണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിധിവിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായി. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനും ശാന്തരാകാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വച്ച് കണ്ടുമുട്ടി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കണം’ – വഖാർ യൂനിസ് പറഞ്ഞു.

‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും തമ്മിലടിച്ചാലും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷം ചേർന്ന് കയ്യടിക്കാനും ആളു കാണും. എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് പെരുമാറുന്നതാകും ഗംഭീറിനും അഫ്രീദിക്കും ഉചിതം’ – വഖാർ യൂനിസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി പരമ്പരകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിനെ വഖാർ പിന്തുണച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വഖാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അധികം വൈകാതെ ഉഭയകക്ഷി പരമ്പര കളിക്കുമെന്നും വഖാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘‘സമീപ ഭാവിയിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാർ പരമ്പര നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. വേദിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലോ പാക്കിസ്ഥാനിലോ തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും മറ്റൊരിടത്തുപോയി കളിക്കുന്നത് കാണാൻ നമ്മളാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ ടീമുകൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽത്തന്നെ കളിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പരമ്പരകൾ വിദൂരമല്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പ്’ – വഖാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Gambhir, Afridi have to be sensible: Waqar Younis urges former cricketers to end differences