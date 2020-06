3 ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്ക് ഐസിസി അന്വേഷണം നേരിടുന്നു: മന്ത്രി

കൊളംബോ∙ മൂന്ന് ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങൾ വാതുവയ്പ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) അന്വേഷണം േനരിടുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. ശ്രീലങ്കൻ കായിക മന്ത്രി ഡുല്ലാസ് അലഹപ്പെരുമയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം, ഈ താരങ്ങളുടെ പേരോ ഇവർ ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായി തുടരുന്നവരാണോ എന്നതോ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള താരങ്ങളിലാരും ഐസിസി അന്വേഷണ പരിധിയിലില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പിന്നീട് വിശദീകരണ കുറിപ്പിറക്കി.

കായികരംഗം തീർത്തും മോശം പ്രവണതകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും ഇത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശ്രീലങ്കൻ പേസ് ബോളർ ഷേഹൻ മധുഷങ്ക മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തോടു പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് കായികരംഗം നേരിടുന്ന മൂല്യച്യുതികളെക്കുറിച്ച് ശ്രീലങ്കൻ മന്ത്രി തുറന്നടിച്ചത്. ഇതിനിടെയാണ് മൂന്നു താരങ്ങൾ വാതുവയ്പ്പിന് ഐസിസി അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സംഭവം മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയതോടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് രംഗത്തിറങ്ങിയത്. ‘ശ്രീലങ്കക്കാരായ മൂന്ന് മുൻ താരങ്ങൾക്കെതിരെ ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലില്ല’ – ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Three Sri Lankan cricketers under ICC investigation for match-fixing: SL Sports Minister