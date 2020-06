കളിക്കിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ? ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ‘കോവിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്’ വരുന്നു

ലണ്ടൻ∙ ക്രിക്കറ്റിൽ ‘കോവിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു’കളെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി) പരിഗണിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിന്റെ (ഇസിബി) സ്പെഷൽ പ്രോജക്ട്സ് ഡയറക്ടറായ സ്റ്റീവ് എൽവർത്തിയാണ് ഇക്കാര്യം പരസ്യമാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിലാണ് പകരക്കാരെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നീളാമെന്നതിനാൽ ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് പരിശോധന വേണ്ടിവരും. ഇതിനിടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാലാണ് പകരക്കാരനെ അനുവദിക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐസിസി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.

‘ഇക്കാര്യത്തിൽ (കോവിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്) ഐസിസി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലേക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ പകരക്കാരെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും സാധ്യതയില്ല. കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സമാന രീതിയിലാകും ഇവിടെയും പകരക്കാരനെ അനുവദിക്കുക. മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ഏതെങ്കിലും താരത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൺ–സൈറ്റ് കോവിഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസറെയും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും അടിയന്തരമായി വിവരമറിയിക്കും. താരത്തെ നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഐസലേഷനിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്യും’ – എൽവർത്തി വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് 19 ആശങ്കകൾക്കിടെ വെസ്റ്റിൻഡീസുമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള തീയതിയും വേദിയും ഇസിബി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ എട്ടു മുതലാണ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുക. അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണുള്ളത്. ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ മാസം ഒൻപതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തുന്ന വെസ്റ്റിൻ‍ഡീസ് താരങ്ങൾ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങാവൂ എന്നും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഓൾഡ് ട്രാഫഡിലാണ് വിൻഡീസ് ടീമിന് താമസമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കില്ലെന്ന് മൂന്ന് വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വിൻഡീസ് ബോർഡ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ‍ഡാരൻ ബ്രാവോ, ഷിംറോൺ ഹെറ്റ്മയർ, കീമോ പോൾ എന്നിവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് പരസ്യമായി വിസമ്മതിച്ചത്.



∙ മാതൃക, കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അവതരിപ്പിച്ച കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (ബോളർമാരുടെ ഏറുകൊണ്ട് പരുക്കേറ്റു പുറത്താകുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു പകരക്കാരെ ഇറക്കാനുള്ള സൗകര്യം) മാതൃകയാക്കിയാണ് കോവിഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഐസിസി ശ്രമം. 2014 നവംബറിൽ ആഭ്യന്തര മത്സരത്തിലെ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ തലയിൽ പന്തുകൊണ്ട് ഓസീസ് താരം ഫിൽ ഹ്യൂസ് മരിച്ചതിനുശേഷമാണു പരുക്കേൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്കു പകരക്കാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഐസിസി ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

മത്സരത്തിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ തലയിൽ പന്തിടിച്ചു പരുക്കേറ്റാൽ മറ്റൊരു താരത്തെ പകരക്കാരനായി ഇറക്കുന്ന നിയമത്തെയാണു കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. പരുക്കേറ്റ താരത്തെ പിൻവലിച്ചതിനുശേഷം പകരക്കാരനായി പുതിയ താരത്തെ ഇറക്കുന്നതാണു നിയമം. പകരക്കാരനായി കളിക്കുന്ന താരത്തിനു ബാറ്റിങ്ങും ബോളിങും ചെയ്യാൻ തടസ്സമില്ല.

