ജാതീയ പരാമർശത്തിൽ പൊലീസ് കേസ്, കുരുക്ക്; ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് യുവരാജ് സിങ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെ ജാതീയ പരാമർശം നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഹരിയാന പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് യുവരാജ് സിങ്. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു കുറിപ്പിലാണ് തന്റെ പരാമർശങ്ങളിൽ യുവരാജ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തരംതിരിവുകളിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് യുവി ഖേദം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്കായി ഉഴിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ജീവിതം, ഇനിയും അതേപടി തുടരുമെന്നും യുവരാജ് വ്യക്തമാക്കി.



‘ജാതിയുടെയും നിറത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും ലിംഗത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തരംതിരിവുകളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ഉഴിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഇനിയും തുടരും. ഓരോ ജീവനും മഹത്തരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ഓരോ വ്യക്തിയെയും അതിയായി ബഹുമാനിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് കാരണമായതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനെന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരാമർശങ്ങൾ അറിയാതെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ഖേദിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയോടും ഇന്ത്യക്കാരോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹം നിത്യമാണ്’ – യുവരാജ് കുറിച്ചു.

നേരത്തെ, ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലുള്ള ഹാൻസിയിലാണ് യുവരാജ് നടത്തിയ ജാതീയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ദലിത് ആക്ടിവിസ്റ്റും അഭിഭാഷകനുമായ രജത് കൽസൻ പരാതി നൽകിയത്. യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ദലിത് സംഘടനകളും ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യുവരാജ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തുമ്പോൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്ന രോഹിത് ശർമയ്‌ക്കെതിരെയും വിമർശനമുയർന്നു. യുവരാജിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ രജത് ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു. വിവാദ പരാമർശത്തിൽ യുവരാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും രജത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ, സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ ഡിഎസ്പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ഹാൻസി എസ്പി ലോകേന്ദ്ര സിങ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ എന്താണ് സംഭവം?

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് രോഹിത് ശർമയുമായി നടത്തിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിനിടെയാണ് യുവരാജ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ പരിഹസിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ചെഹലിനെതിരെ യുവരാജ് ഉപയോഗിച്ചത്. നിർദ്ദോഷമായി പറഞ്ഞ തമാശയാണെങ്കിലും പരിഹാസത്തിന് യുവരാജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കാണ് ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരെ കുപിതരാക്കിയത്. ഇതോടെ, യുവരാജ് മാപ്പു പറയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ഹിന്ദി ഹാഷ്ടാഗ് (#युवराज_सिंह_माफी_मांगो) സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി. അർബുദത്തെപ്പോലും തോൽപ്പിച്ച യുവരാജിന് ജാതീയചിന്തകളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇനിയുമായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിമർശനം.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലായതിനു പിന്നാലെ ടിക്ടോക്കിൽ വിഡിയോകൾ ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു യുസ്‍വേന്ദ്ര ചെഹൽ. കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലും പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് ചെഹൽ ടിക്ടോക്കിൽ വിഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിനിടെ ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായപ്പോഴാണ് ചെഹലിനെ കളിയാക്കാൻ യുവരാജ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. സംസാരത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ യുവരാജുപോലും അറിയാതെയാണ് വിവാദ പരാമർശം ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആരാധകർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Yuvraj Singh issues statement over his alleged casteist remark on Yuzvendra Chahal