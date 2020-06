മൊഹാലിയിൽ റിതികയുടെ കണ്ണീരിനു പിന്നിൽ; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി രോഹിത്

മുംബൈ∙ ഏകദിനത്തിൽ ഒരു ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പോലും ‘ആഡംബര’മായി കരുതുന്ന കാലത്ത് മൂന്നെണ്ണം സ്വന്തം പേരിലാക്കിയ താരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ രോഹിത് ശർമ. സാധാരണ പോലെ കുഞ്ഞൻ ടീമുകളുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ അടിച്ചുപരത്തി നേടിയ ഇരട്ടസെഞ്ചുറികളല്ല രോഹിത്തിന്റേത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ലോകകപ്പ് നേടിയതിന്റെ റെക്കോർഡ് പേറുന്ന കരുത്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെയാണ് രോഹിത്തിന്റെ ഒരു ഇരട്ടസെഞ്ചുറി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പവർപ്ലേയ്‌ക്ക് പുതിയ അർഥ തലങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ശ്രീലങ്കയ്‍‌ക്കെതിരെയാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം. 2014ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ 173 പന്തിൽ 33 ഫോറും ഒൻപതു സിക്സും സഹിതം നേടിയ 264 റൺസിന്റെ റെക്കോർഡ് സ്കോറും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

ഏകദിനത്തിലെ ‘ട്രിപ്പിൾ’ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിൽ മൂന്നാമത്തേത് രോഹിത് കുറിച്ചത് മൊഹാലിയിലായിരുന്നു 2017 ഡിസംബറിൽ. അന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ബോളർമാരെ തച്ചുതകർത്ത് രോഹിത് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു; അത് രോഹിത്തിന്റെയും ഭാര്യ റിതികയുടെയും രണ്ടാം വിവാഹ വാർഷികമായിരുന്നു! മൊഹാലിയിൽ രോഹിത് ഇരട്ടസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ അതുകണ്ട് കണ്ണുനിറച്ചിരുന്ന റിതികയുടെ മുഖം എങ്ങനെ മറക്കും.

അതിരുകളില്ലാത്ത പ്രതിഭയുടെ തിളക്കത്തിൽ രോഹിതിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് അന്ന് അതിരുകടന്നു പന്ത് പാഞ്ഞത് 25 തവണ; 12 സിക്സറും 13 ബൗണ്ടറിയും. സ്ഥിരം നായകൻ രാട് കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ടീമിനെ നയിച്ച രോഹിത് 153 പന്തിൽ 208 റൺസെടുത്തതോടെ ഇന്ത്യ നാലു വിക്കറ്റിന് 392 റൺസ് കുറിച്ചു. ലങ്ക എട്ടു വിക്കറ്റിന് 251 റൺസ്.ഇന്ത്യയ്ക്കു 141 റൺസ് ജയം. ഭർത്താവ് ഏകദിനത്തിൽ മൂന്നാം ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിതികയുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞത്? സന്തോഷം കൊണ്ടോ? അതോ, വേറെ ഏതു ഭർത്താവിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിവാഹ വാർഷിക സമ്മാനം നൽകാനാകുക എന്ന ചിന്തയിലോ? ഇതൊന്നുമല്ല കാരണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ രോഹിത് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സഹതാരങ്ങളായ മായങ്ക് അഗർവാൾ, ശിഖർ ധവാൻ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ലൈവ് ചാറ്റിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യം രോഹിത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. രോഹിത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘അന്ന് ഞാൻ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ റിതിക കരഞ്ഞുപോയത് നിങ്ങൾ ഓർമിക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികമായതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പെഷലായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ ആ ഇരട്ടസെഞ്ചുറിക അൽപം വൈകാരികമായിരുന്നു’ – രോഹിത് പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് റിതിക എന്തിനാണ് കരഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്രൗണ്ടിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് കരഞ്ഞതെന്നാണ്. സംഭവം ഇതാണ്. എന്റെ സ്കോർ 196ൽ നിൽക്കെ ഒരു റണ്ണൗട്ടിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ക്രീസിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ കൈയ്ക്ക് എന്തോ പറ്റിയെന്ന ധാരണയിലാണ് അവൾ കണ്ണീരണിഞ്ഞത്’ – രോഹിത് വെളിപ്പെടുത്തി.

