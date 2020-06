വിൻഡീസിൽവച്ച് ഗാംഗുലിയെ നാട്ടിലേക്ക് വിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ!

മുംബൈ∙ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ഭീഷണി മുഴക്കാനോ? കേൾക്കുമ്പോൾ അസംഭവ്യം എന്നു തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ വിക്രാന്ത് ഗുപ്ത. സ്പോർട്സ്ടക്കിന്റെ ഒരു യുട്യൂബ് വിഡിയോയിലാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഗാംഗുലിയുടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് സച്ചിൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവം വിക്രാന്ത് ഗുപ്ത വിവരിച്ചത്. മുൻപ് ഗാംഗുലി തന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് 1996–97 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ താരതമ്യേന തുടക്കക്കാരനായിരുന്നു സൗരവ് ഗാംഗുലി. അന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസിൽ പര്യടനത്തിനു പോയ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നത് സച്ചിനാണ്.

ആ പര്യടനത്തിൽ ബാർബഡോസിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വിൻഡീസിനോടു ദയനീയമായി തോറ്റു. വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 120 റൺസിന്റെ തീരെ ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ മൂന്നാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ രണ്ടു റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 319 റൺസെടുത്തിരുന്ന ഇന്ത്യ വിജയമുറപ്പിച്ചാണ് തിരികെ കയറിയത്. എന്നാൽ, നാലാം ദിനം കാര്യങ്ങൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ഇയാൻ ബിഷപ്പ്, കട്‌ലി അംബ്രോസ്, ഫ്രാങ്ക്‌ളിൻ റോസ് എന്നീ വിൻഡീസ് ബോളർമാർക്കു മുന്നിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ ഇന്ത്യ വെറും 81 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി. തോൽവി 38 റൺസിന്.

രണ്ടക്കം കടന്നത് ഓപ്പണറായിറങ്ങിയ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മൺ മാത്രം. 61 പന്തിൽ രണ്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം 19 റൺസായിരുന്നു ലക്ഷ്മണിന്റെ സമ്പാദ്യം. മറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ ഇങ്ങനെ: നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ധു (2), സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കർ (4), സൗരവ് ഗാംഗുലി (8), മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ (9), നയൻ മോംഗിയ (5), അനിൽ കുംബ്ലെ (1), ദൊഡ്ഡ ഗണേഷ് (6), അബി കുരുവിള (9) വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ് (0). വെസ്റ്റിൻഡീസ് വഴങ്ങിയ 15 എക്സ്ട്രാ റൺസായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ ടോപ് സ്കോറർ! വിൻഡീസിനായി ബിഷപ്പ് നാലും അംബ്രോസ്, റോസ് എന്നിവർ മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

വിജയമുറപ്പിച്ച മത്സരം ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പിടിപ്പുകേടു കൊണ്ട് തോറ്റതിനെ തുടർന്ന് ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന സച്ചിൻ. അന്ന് ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ താരതമ്യേന പുതുമുഖമായിരുന്ന ഗാംഗുലി സങ്കടത്തിലും നിരാശയിലും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയായിരുന്ന സച്ചിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെന്നു. തന്റെ അടുത്തെത്തിയ ഗാംഗുലിയോട് പിറ്റേന്നു രാവിലെ മുതൽ ഓടാൻ തയാറാകാൻ സച്ചിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ, പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഗാംഗുലി ഓടാൻ പോകാൻ എത്തിയില്ല. ഇതിൽ ക്രുദ്ധനായാണ് സച്ചിൻ ഗാംഗുലിയോട് തട്ടിക്കയറിയത്. ഗാംഗുലിയെ തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്നും കരിയർ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കളയുമെന്നും സച്ചിൻ പറഞ്ഞതായി വിക്രാന്ത് ഗുപ്ത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സച്ചിന്റെ രോഷപ്രകടനത്തിന് ഇരയായശേഷമാണ് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ഗാംഗുലി തീരുമാനിച്ചതെന്നും വിക്രാന്ത് ഗുപ്ത വെളിപ്പെടുത്തി. ആ തോൽവിയോടെ സച്ചിൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനും എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻമാരിലൊരാളായി മാറാനും സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

