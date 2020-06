ഗാംഗുലി ഐസിസി ചെയർമാനാകുന്നതും കാത്ത് ഇതാ, ഒരു പാക്കിസ്ഥാൻ താരം!

കറാച്ചി∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസില്‍ (ഐസിസി) അധ്യക്ഷനാകുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച് മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ഡാനിഷ് കനേറിയ രംഗത്ത്. ഗാംഗുലി ഐസിസി ചെയർമാനായാൽ അത് ക്രിക്കറ്റിനും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കനേറിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഐസിസിയെ നയിക്കാനുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് ഗാംഗുലിക്കുണ്ടെന്നും കനേറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവരികയും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) പിന്തുണയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താലും മറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകളുടെ പിന്തുണയോടെ ഗാംഗുലി അനായാസം ചെയർമാനാകും. ഗാംഗുലി ചെയർമാനായാൽ തനിക്കെതിരായ വിലക്കിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും കനേറിയ പറഞ്ഞു.

ഐസിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരൻ ശശാങ്ക് മനോഹർ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ ആ പദവിയിലേക്കു കറുത്ത കുതിരയായി സൗരവ് ഗാംഗുലി എത്തിയേക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെയായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. 3–ാം തവണയും ചെയർമാനായി തനിക്കു താൽപര്യമില്ലെന്നു ശശാങ്ക് മനോഹർ അറിയിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് തലവൻ കോളിൻ ഗ്രേവ്സ് ആ സ്ഥാനത്തേക്കു വരുമെന്നായിരുന്നു സൂചന. എന്നാൽ, കോവിഡ്മൂലം സർവകാര്യങ്ങളും തകിടംമറിഞ്ഞതോടെ ഗാംഗുലിയെ മുൻനിർത്തി ബിസിസിഐ രംഗത്തിറങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് ഭരണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ കിട്ടുന്ന സുവർണാവസരം ഗാംഗുലിയിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണു ചിന്ത.

‘സൗരവ് ഗാംഗുലി ഐസിസി ചെയർമാനാകുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് എന്റെയും പ്രതീക്ഷ. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം തന്നെ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്നത് ക്രിക്കറ്റിനും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ നല്ലതാണ്. അദ്ദേഹം പ്രഫഷനൽ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ്, ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലും പരിചയസമ്പന്നനാണ്’ – കനേറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഐസിസി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാംഗുലിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ എന്നത് ഓരോ ബോർഡുകളുടെയും തീരുമാനമാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റ് ബോർഡുകളുടെ പിന്തുണയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത. ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിലും മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും ഗാംഗുലി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു സൽപ്പേരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഗാംഗുലിക്ക് തുണയാകും’ – കനേറിയ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘നിലവിൽ ബിസിസിഐയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഗാംഗുലി. ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ധാരണയുണ്ട്. കളിക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ക്രിക്കറ്റിന് എന്താണ് ആവശ്യമെന്നുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അസോഷ്യേറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അറിയാം. മാത്രമല്ല, കളിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയും’ – കനേറിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ പിന്തുണച്ച് ഗ്രെയിം സ്മിത്തും

നേരത്തെ, ക്രിക്കറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഡയറക്ടറും മുൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്യാപ്റ്റനുമായ ഗ്രെയിം സ്മിത്തും സിഇഒ ജാക് ഫോളും ഐസിസി തലപ്പത്തേക്കു ഗാംഗുലി വരണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് ഗവറും നേരത്തേ ഗാംഗുലിയെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ‘ബിസിസിഐയെപ്പോലെ രാഷ്ട്രീയ ചരടുവലികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭരണസമിതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗാംഗുലിക്ക് അനായാസം ഐസിസിയെ നയിക്കാൻ കഴിയും; വികസനം കൊണ്ടുവരാനും’ – ഗവർ പറഞ്ഞു.

ജഗ്‌മോഹൻ ഡാൽമിയ, ശരദ് പവാർ, എൻ.ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരാണു മുൻപ് ഐസിസിയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ. ഗാംഗുലി മത്സരിച്ചാൽ ഇംഗ്ലിഷ്, പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ പിന്തുണ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണു ബിസിസിഐയുടെ പ്രതീക്ഷ.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗാംഗുലിയുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി ഈ ജൂലൈയിൽ അവസാനിക്കും. അതിനുശേഷം 3 വർഷം കൂളിങ് ഓഫ് പീരിയഡാണ്. മുൻപ് 5 വർഷം ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ഇരുന്നതിനാലാണിത്. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം തുടർച്ചയായി 6 വർഷമേ ഒരാൾക്കു കായിക ഭരണപദവിയിൽ തുടരാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ, ഐസിസി നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ലതാനും.



English Summary: If Sourav Ganguly becomes ICC president, it will help cricket and the players: Danish Kaneria