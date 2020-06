ലണ്ടൻ∙ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പരിചയമുള്ള പുരുഷ താരങ്ങളെ മാത്രമേ രാജ്യാന്തര ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിന് കമന്റേറ്ററായി അനുവദിക്കാവൂ എന്ന മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരവും പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററുമായ ജെഫ് ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുറന്നെതിർന്ന് മുൻ ഓസീസ് വനിതാ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ലിസ സ്തലേക്കർ. ലണ്ടൻ ടെലഗ്രാഫിലെഴുതിയ കോളത്തിലാണ് ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ച പുരുഷ താരങ്ങളെ മാത്രമേ മത്സരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിന് നിയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ബോയ്ക്കോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത്തരക്കാർക്കു മാത്രമേ ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററിയിൽ വിജയിക്കാനാകൂ എന്നായിരുന്നു ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ വാദം.

‘ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും വികാരവും സാങ്കേതികതയും കമന്റേറ്റർമാർ അറിഞ്ഞേ തീരൂ. പുസ്തകം വായിച്ചതുകൊണ്ടോ രണ്ടാം നിര ടീമുകളിലോ ക്ലബ് ക്രിക്കറ്റിലോ, ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ പറയട്ടെ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലോ കളിച്ചതുകൊണ്ടോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ വനിതകളും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കാറെങ്കിലും പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിന്റെ കരുത്തോ വേഗതയോ അതിനില്ല’ – ബോയ്ക്കോട്ട് എഴുതി.

എന്നാൽ, ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ വാദങ്ങളെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് സ്തലേക്കർ വിമർശിച്ചത്. കമന്ററിക്ക് മേൽപ്പറഞ്ഞ കരുത്തുമായോ വേഗതയുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ സ്തലേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘കരുത്തുമായി ഇതിന് എന്താണ് ബന്ധം? വേഗതയിലും കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം പുരുഷ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതകളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ശാന്തവും സുന്ദരവുമാണ്. എങ്കിലും വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനെ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം രണ്ടും രണ്ടാണ്’ – സ്തലേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താൽത്തന്നെ അത് തിരിച്ചും ബാധകമാണെന്ന് സ്തലേക്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ചിട്ടില്ലാത്താവരെന്ന നിലയിൽ പുരുഷൻമാരെങ്ങനെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കമന്ററി പറയുമെന്നായിരുന്നു സ്തലേക്കറിന്റെ ചോദ്യം. ഇത്തരം വാദങ്ങളിൽ കാര്യമില്ലെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമാണെന്നും സ്തലേക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ടെസ്റ്റിൽ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ‘കരുത്തൊ’ന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സ്തലേക്കർ പരിഹസിച്ചു. ‘അദ്ദേഹം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയമായി. ഒരു തലമുറയുടെ മാത്രം മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ഓർക്കാം. ഇനി കരുത്തിന്റെ കാര്യം – അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയിൽ അത്ര കരുത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ഒന്നെടുത്തു നോക്കൂ. അക്കാലത്തെ ചില വനിതാ താരങ്ങളുടെ അത്ര പോലും വരില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്’ – ബോയ്ക്കോട്ടിന്റെ ‘കരുത്ത്’ പരാമർശത്തെ എതിർത്ത് സ്തലേക്കർ പറഞ്ഞു.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി എട്ട് ടെസ്റ്റുകളും 125 ഏകദിനങ്ങളും 54 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് സ്തലേക്കർ. ടെസ്റ്റിൽ 416, ഏകദിനത്തിൽ 2728, ട്വന്റി20യിൽ 769 റൺസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്തലേക്കറിന്റെ സമ്പാദ്യം. 1964–1982 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനായി കളിച്ചിരുന്ന ബോയ്ക്കോട്ട് 108 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 8114 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.



