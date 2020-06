സച്ചിനെ ഔട്ടാക്കിയ താരത്തിന് വധഭീഷണി; അംപയറിന്റെ ജീവിതം പൊലീസ് കാവലിലും!

ലണ്ടൻ∙ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് സെഞ്ചുറികൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ നൂറാം സെഞ്ചുറിക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരം സച്ചിന്‍ തെൻഡുൽക്കറിന്റേയും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെയും കാത്തിരിപ്പ് സുദീർഘമായി നീണ്ടുപോയ കഥ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. 99–ാം രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറിക്കുശേഷം ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് സച്ചിൻ 100–ാം സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. അതിനിടെ കടന്നുപോയത് 33 ഇന്നിങ്സുകൾ! ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ദൈർഘ്യം മാത്രമോർമിച്ചാൽ മതി, ഈ ചരിത്രനിമിഷത്തിന്റെ വിലയറിയാൻ. 2011ലെ ലോകകപ്പിലും തുടർന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ പര്യടനങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നാകെ കാത്തിരുന്നു, ആ ചരിത്ര പിറവി കാണാൻ. ഓരോ മൽസരം പിന്നിടുന്തോറും ആ ചരിത്ര നിമിഷം വഴുതിമാറുന്നത് ആരാധകരെപ്പോലെതന്നെ സച്ചിനെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഒടുവിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ഏഷ്യാ കപ്പ് മൽസരത്തിലാണ് സച്ചിൻ കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമമിടുന്നത്. മിർപുരിൽ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസന്റെ പന്ത് തട്ടിയിട്ട് സച്ചിൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ഒന്നാകെ കയ്യടിച്ചു, ആശ്വസിച്ചു. 2012 മാർച്ച് 16നായിരുന്നു ആ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന്റെ പിറവി. ഇതിനു മുൻപ്, ഇന്ത്യയുടെ 2011ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനിടെ സെഞ്ചുറിയുടെ വക്കിലെത്തിയ സച്ചിനെ ഔട്ട് വിധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കും അംപയറിനും വധഭീഷണി ലഭിച്ച കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം ടിം ബ്രസ്നൻ. ഒരുവേള 100–ാം സെഞ്ചുറിയുടെ വക്കിലെത്തിയ സച്ചിനെ ഓവലിൽവച്ച് പുറത്താക്കിയത് ബ്രസ്നനായിരുന്നു. ഔട്ട് വിളിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ അംപയർ റോഡ് ടക്കറും!

സംഭവം ഇങ്ങനെ:

അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാലു ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്. ഓവലിൽ നടന്ന നാലാം ടെസ്റ്റിനിടെയാണ് ദീർഘമായ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സച്ചിൻ 100–ാം സെഞ്ചുറിയുടെ വക്കിലെത്തിയത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി ഒരേയൊരു അർധസെഞ്ചുറി മാത്രം നേടിയ സച്ചിൻ നാലാം സെഞ്ചുറിയിലേക്കു കുതിക്കുമ്പോൾ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ആരാധകർ. ആദ്യ മൂന്നു ടെസ്റ്റുകൾ തോറ്റതിന്റെ നിരാശ മറക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ആ ഒരു സെഞ്ചുറി മതിയായിരുന്നു.

പക്ഷേ, സച്ചിന്റെ സ്കോർ 91ൽ നിൽക്കെ ടിം ബ്രസ്നന്റെ പന്ത് സച്ചിന്റെ പാഡിലിടിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളുടെ നീണ്ട അപ്പീലിനൊടുവിൽ അംപയർ റോഡ് ടക്കർ ചൂണ്ടുവിരലുയർത്തി. സച്ചിൻ ഔട്ട്! അന്നുപക്ഷേ, സച്ചിൻ ഔട്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് റീപ്ലേകളിൽ വ്യക്തമായി. പന്ത് വ്യക്തമായും ലെഗ് സ്റ്റംപിനു പുറത്തേക്കാണ് പോയിരുന്നത്. അന്ന് ബിസിസിഐ ഡിആർഎസിനെ തുറന്നെതിർക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്കും സച്ചിനും അംപയറിന്റെ തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്യാനുമായില്ല.

ബ്രസ്നന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ:

‘സച്ചിൻ 99 സെഞ്ചുറികളുമായി ചരിത്രനേട്ടത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു. പക്ഷേ, ബിസിസിഐയുടെ കനത്ത എതിർപ്പു മൂലം ആ പരമ്പരയിൽ ഡിആർഎസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.’

‘പരമ്പരയിലെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടെസ്റ്റ് ഓവലിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിൽ ലെഗ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തുപോയ ഒരു പന്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പീലിനെ തുടർന്ന് ഓസീസ് അംപയർ ടക്കർ സച്ചിനെ ഔട്ട് വിളിച്ചു. ആ സമയത്ത് സച്ചിൻ സെഞ്ചുറിക്ക് അരികെയായിരുന്നു. തീർച്ചയായും 100–ാം സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പ്രകടനം. പക്ഷേ, സച്ചിൻ ഔട്ടായെന്നു മാത്രമല്ല, പരമ്പരയും ഞങ്ങൾ നേടി.’

‘എന്നാൽ, സച്ചിനെ പുറത്താക്കിയശേഷമുള്ള നാളുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നുവെന്നാണ് ബ്രസ്നന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ‘ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും (അംപയർ റോഡ് ടക്കറാണ് രണ്ടാമൻ) വധ ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ഏറെക്കാലം തുടർന്നു. എനിക്ക് ട്വിറ്ററിലാണ് കൂടുതൽ വധഭീഷണി ലഭിച്ചത്. ടക്കറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഭീഷണി കത്തുകൾ ചെന്നത്. ‘എന്തു ധൈര്യത്തിലാണ് സച്ചിനെ ഔട്ട് വിളിച്ചത്. ആ പന്ത് ലെഗ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തേക്കാണ് പോയത്’ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഭീഷണിയുടെ ഉള്ളടക്കം. പിന്നീട് ഞാൻ ടക്കറിനെ കണ്ടപ്പോൾ വീട്ടിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കേണ്ടി വന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അക്കാലത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം’ – ബ്രസ്നൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

കാത്തിരിപ്പ് ഒരു വർഷം, 33 ഇന്നിങ്സ്

കരിയറിലെ 99–ാം സെഞ്ചുറി പിറന്ന 2011 മാർച്ചു മുതൽ 100–ാം സെഞ്ചുറി പിറന്ന 2012 മാർച്ച് വരെ എത്ര ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ആ സെഞ്ചുറിക്കായി കാത്തിരുന്നത്. 2011 മാർച്ച് 12ന് നാഗ്‌പൂരിൽ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു സച്ചിന്റെ 99–ാം രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി; 111 റൺസ്. ലോകകപ്പിൽ രണ്ട് സെഞ്ചുറിയും രണ്ട് അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും അതിനു ശേഷം ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘനാൾ വിട്ടുനിന്ന സച്ചിൻ വീണ്ടും ഏകദിനത്തിനു ബാറ്റ് ഏന്തിയത് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ത്രിരാഷ്‌ട്ര ടൂർണമെന്റിലാണ്. ഏഴ് മൽസരങ്ങളിൽ നിന്നു നേടിയത് 143 റൺസ് മാത്രം. ശരാശരി 20.42. ഒരു പരമ്പരയിൽ സച്ചിൻ ഇങ്ങനെ നിറം മങ്ങുന്നതും ഇതാദ്യം.

ടെസ്‌റ്റിൽ സച്ചിന്റെ അവസാന സെഞ്ചുറി 2011 ജനുവരിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ നേടിയ 146 റൺസ് ആയിരുന്നു. അതിനു ശേഷം 11 ടെസ്‌റ്റിൽ 20 ഇന്നിങ്‌സ് കളിച്ചെങ്കിലും ആറ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയെ നേട്ടമായുള്ളൂ. 2011 ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഈ ടെസ്‌റ്റ് പരമ്പരകളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 34.12, വെസ്‌റ്റ്‌ഇൻഡീസിനെതിരെ 43.60, ഒടുവിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ 35.87 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ശരാശരി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേയും വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരേയും രണ്ട് ടെസ്‌റ്റുകളിൽ സെഞ്ചുറിയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയ സച്ചിൻ തൊണ്ണൂറുകളിൽ പുറത്താവുകയായിരുന്നു.

ഒരു കാലത്ത് സച്ചിൻ കളിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു എന്നു കരുതിയിരുന്ന സ്‌ഥാനത്ത് സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി അടിച്ചാൽ ടീം തോൽക്കും എന്ന ‘അന്ധ വിശ്വാസം’ രൂപപ്പെട്ടതും ഈ ദുർദശകാലത്താണ്. സച്ചിൻ അവസാന സെഞ്ചുറി നേടിയ നാഗ്‌പൂർ ഏകദിനത്തിൽ മാത്രമാണ് 2011 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ തോൽവിയറിഞ്ഞത്. അതിനു ശേഷം ഐപിഎല്ലിൽ കൊച്ചി ടസ്‌ക്കേഴ്‌സിനെതിരെ സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോഴും കൊച്ചി അട്ടിമറി ജയം നേടുകയായിരുന്നു. സച്ചിൻ വിരമിക്കണം എന്ന കടുത്ത ആവശ്യം പോലും ഈ കാലത്തിനിടെ ഉയർന്നു.

English Summary: How dare you get Sachin out: Tim Bresnan received death threats after denying Tendulkar his 100th ton