മതം പറഞ്ഞ് ചില സ്ഥലത്ത് വീടു വാങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്തതും വംശീയത: പഠാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ യുഎസ്സിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡെന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരൻ പൊലീസ് പീഡനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ വംശീയവെറിക്കെതിരെ ഉടലെടുത്ത പ്രതിഷേധം ക്രിക്കറ്റിനെയും കീഴടക്കുന്നതിനിടെ, മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകളും വംശീയതയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ രംഗത്ത്. വംശീയതയെന്നത് ചർമത്തിന്റെ നിറവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവുകളും വംശീയതയുടെ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന പഠാന്റെ പ്രസ്താവന.

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനായി കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സഹതാരങ്ങൾ പോലും വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്ന മുൻ വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡാരൻ സമിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. തന്നെയും ശ്രീലങ്കൻ താരം തിസാര പെരേരയെയും ആരാധകരും സഹതാരങ്ങളിൽ ചിലരും ‘കാലു’ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നതായാണ് സമിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതിന്റെ അർഥം തനിക്ക് അടുത്തിടെയാണ് മനസ്സിലായതെന്നും ഇത് തികഞ്ഞ വംശീയ പരാമർശമാണെന്നുമാണ് സമിയുടെ ആരോപണം. ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്ന സൺറൈസേഴ്സിലെ സഹതാരങ്ങൾ നേരിട്ടു വിളിച്ച് വിശദീകരിക്കണമെന്നും സമി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, വംശീയതയെന്നത് ചർമത്തിന്റെ നിറവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്ന പഠാന്റെ പ്രസ്താവന. ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു കുറിപ്പിലാണ് പഠാൻ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

‘ഒരാളുടെ ചർമത്തിന്റെ നിറവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നല്ല വംശീയത. വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന ഒരാളെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വീടു വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതും വംശീയതയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്’ – #convenient #racism എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതം പഠാൻ കുറിച്ചു.

ഇത് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചെത്തിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ‘ഇത് എന്റെ നിരീക്ഷണമാണ്. പക്ഷേ, ആർക്കും ഇത് നിഷേധിക്കാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല’ എന്നായിരുന്നു പഠാന്റെ മറുപടി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 29 ടെസ്റ്റുകളും 120 ഏകദിനങ്ങളും 24 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച പഠാൻ, ദീർഘകാലം ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തിരുന്ന ശേഷം ഈ വർഷം ആരംഭത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിച്ചത്.

∙ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വംശീയാധിക്ഷേപമുണ്ട്!

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിൽ സമിയുടെ സഹതാരമായിരുന്ന പഠാൻ അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതായി അറിയില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത്തരം വംശീയ പരാമർശങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും സജീവമാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘2014ൽ സൺറൈസേഴ്സിൽ സമിക്കൊപ്പം ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതു വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. വലിയ ചർച്ചകളൊന്നും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.’

‘പക്ഷേ, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം അത്യാവശ്യമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള താരങ്ങളെ ഉത്തരേന്ത്യയിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും പരിഹസിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ആരുടെയും പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല.’

‘നമ്മുടെ ആളുകൾ ബോധപൂർവം വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാണികൾക്കിടയിൽനിന്ന് ചിലർ കയ്യടികൾക്കായി ഓരോന്നു വിളിച്ചുപറയാറുണ്ട്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ആളാകാൻ തമാശയ്ക്കു പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ. അതു പലപ്പോഴും പരിധി വിട്ടുപോകും.’

