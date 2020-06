കൊച്ചി∙ കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെസിഎ) രംഗത്ത്. നിലവിൽ ഈ സ്റ്റേഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫുട്‌ബോള്‍ ടീം കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയം കൂടി ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേഡിയം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനുശേഷം കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടത്താറുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചിയിലും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കെസിഎ ഉയർത്തുന്നത്.

കലൂര്‍ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം ജിസിഡിഎ കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് 30 വര്‍ഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയതാണ്. കെസിഎ ഏകദേശം 11 കോടിയോളം രൂപ ഇതുവരെ മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരു കോടി രൂപ ജിസിഡിഎക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റായും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്എല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം കൊച്ചിയില്‍ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ കൂടി നടത്താന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെസിഎ ജിസിഡിഎക്ക് കത്ത് നൽകി.

കൊച്ചിയില്‍ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്‌ബോളും ഒരുപോലെ നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് കെസിഎ വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് വടക്കേ മലബാറിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ക്ക് മത്സരം കാണാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഐഎസ്എല്‍ വരുന്നതിന് മുൻപ് സ്റ്റേഡിയം പരിപാലിച്ചിരുന്നത് കെഎസിഎ ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊച്ചിയില്‍ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ കലൂർ സ്റ്റേഡിയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ജിസിഡിഎയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കെസിഎ വ്യക്തമാക്കി.

കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട് സ്‌റ്റേഡിയം രണ്ടാം ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഐഎസ്എല്‍ ഷെഡ്യൂളിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തില്‍ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് കെസിഎ പ്രസിഡന്റ്‌ സജൻ വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ശ്രീജിത്ത്‌ വി.നായർ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Kerala Cricket Association demands Inter national cricket matches to be held at Kochi