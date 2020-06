സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് നോക്കൂ, ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും രക്ഷപ്പെടില്ല: ദ്രാവിഡ്

ന്യൂഡൽഹി∙ തന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി വച്ച് ഇന്നാണെങ്കിൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യം സംശയമാണെന്ന് തുറന്നുസമ്മതിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ വൻമതിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് താരങ്ങളുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും ബാറ്റിങ്ങിന്റെ വേഗതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തന്റെ ശൈലികൊണ്ട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്ന ദ്രാവിഡിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിൽ. അതേസമയം, പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള കളിയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ദ്രാവിഡ് വ്യക്തമാക്കി.

രോഹിത് ശർമയെയും വിരാട് കോലിയെയും പോലുള്ള താരങ്ങൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിനെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് നയിച്ചുവന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ദ്രാവിഡ്, അതേസമയം തന്നെ ചേതേശ്വർ പൂജാരയേപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് അനിവാര്യമാണെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. എക്കാലവും ടെസ്റ്റ് താരമായി അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ച തനിക്ക് പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള കളിയേക്കുറിച്ചുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ലെന്നും ദ്രാവിഡ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറുമായി ക്രിക്ഇൻഫോയുടെ വിഡിയോകാസ്റ്റിൽ നടത്തിയ പ്രത്യേക സംഭാഷണത്തിലാണ് ദ്രാവിഡ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘ക്രീസിൽ ദീർഘസമയം ചെലവഴിക്കുക, ബോളർമാരെ പരമാവധി ക്ഷീണിപ്പിക്കുക, പുതിയ പന്തിന്റെ തിളക്കം കളയുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പിന്നാലെ വരുന്നവർക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം എന്റെ ജോലിയായി കണ്ട് അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എന്നുവച്ച് വീരേന്ദർ േസവാഗിനേപ്പോലെ കളിക്കാനും അതേ ഷോട്ടുകൾ പായിക്കാനും എനിക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്ന് ധരിക്കരുത്. പക്ഷേ, എന്റെ ശൈലിയും കഴിവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഏകാഗ്രതയുമാണ് എന്റെ മികവ്. അതു രണ്ടും നന്നായിത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്കായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലത്തെ എന്റെ ശൈലി വച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ലെന്ന് പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ താരങ്ങളുടെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റുകൾ നോക്കൂ. ഏകദിനത്തിൽ എന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് സച്ചിന്റെയും വീരുവിന്റെയും (വീരേന്ദർ സേവാഗ്) സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനോളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, അന്നത്തെ കാലത്ത് കളിയുടെ ലെവൽ അതായിരുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം’ – ദ്രാവിഡ് വിശദീകരിച്ചു.

‘ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. ഏകദിനത്തിൽ എന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലി വിരാട് കോലിയുമായോ രോഹിത് ശർമയുമായോ താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദിനത്തെ പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയവരാണ്. ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ടെസ്റ്റ് താരമാകാൻ മോഹിച്ച് ആ രീതിയിൽ സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള ബാറ്റിങ്ങിന്റെ മൂല്യം ഇന്ന് തീരെ ഇടിഞ്ഞുപോയെന്നറിയാം. എങ്കിൽക്കൂടി ഇന്നും സ്വന്തം വിക്കറ്റ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് താരമാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ട്വന്റി20യും ഏകദിനും കളിച്ചു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാം. അതിന് പ്രതിരോധ മികവ് വേണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധവുമില്ല. മുൻപ് അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. ഒരു ടെസ്റ്റ് താരമായാൽ മാത്രമേ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നും വിരാട് കോലി, കെയ്ൻ വില്യംസൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എന്നിവരൊക്കെ പ്രതിരോധത്തിലും മികവു കാട്ടുന്നവരാണ്’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘നോക്കൂ, ബാറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധം എന്നത് ഒരു മത്സരത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള മികവാണ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇന്നും ബാറ്റിങ്ങിലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ മികവ് അറിയണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് തന്നെ കളിക്കണം. അവിടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമ്മർദ്ദം അതിജീവിച്ച് നിലനിൽക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാനം. അതിൽനിന്ന് ആർക്കും ഒളിച്ചോടാനാകില്ല’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.

‘മറ്റു ഫോർമാറ്റുകളിലാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നു, ടീമിലെ സഹതാരങ്ങൾ ദീർഘമായി ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു, അതിനുശേഷം എതിർ ടീം ബാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു... ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലെ സമ്മർദ്ദം തീർച്ചയായും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ബാറ്റിങ് ടെക്നിക്കിൽ കാര്യമായ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ല. ട്വന്റി20യിലും ഏകദിനത്തിലും ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കഴിയും.’ – ദ്രാവിഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് വിരാട് കോലി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ ദ്രാവിഡ് പുകഴ്ത്തി. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകയാക്കാവുന്ന താരം കോലിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘യുവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കരിയറിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അവരുടെ മാതൃകകൾ കോലിയും വില്യംസനും സ്മിത്തുമൊക്കെയാണ്. ഇവരെല്ലാം എല്ലാ ഫോർമാറ്റിനും യോജിച്ചവരായതിനാൽ അതുപോലെയാകാൻ യുവതാരങ്ങളും മോഹിക്കുന്നു’ – ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു.



