ഇനി ക്രിക്കറ്റ് കാലം; ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി വിൻഡീസ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിശ്ചലമായിക്കിടന്ന കളിക്കളങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളോടെ സജീവമായതിനു പിന്നാലെ, ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളും പുനഃരാരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ രാജ്യാന്തര പരമ്പരയ്ക്കായി വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോകം ലോക്ഡൗണിലായതോടെ നിശ്ചലമായിപ്പോയ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് തങ്ങളുടെ വരവെന്ന് വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെയ്സൻ ഹോൾഡർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പഴയ മത്സരങ്ങളുടെ റീപ്ലേകൾ ടിവിയിലൂടെ ആവർത്തിച്ചുകണ്ട് മടുത്ത ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്നാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കായി വിൻഡീസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയത്. ജൂൺ മാസത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരമ്പര കോവിഡിനെ തുടർന്നാണ് നീട്ടിവച്ചത്. ഇനി ജൂലൈ എട്ടിനാണ് മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പര ആരംഭിക്കുക.

വിൻഡീസ് ടീമംഗങ്ങളിൽ ആർക്കും കോവിഡില്ലെന്ന് പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ടീമംഗങ്ങൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ചട്ടപ്രകാരം 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും വിൻഡീസ് താരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങുക. അതിനുശേഷം ആദ്യ ടെസ്റ്റിനായി സതാംപ്ടണിലേക്കു പോകും. പന്തിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളോടെയാകും പരമ്പര അരങ്ങേറുക.

സതാംപ്ടണിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നടക്കുക. ബാക്കി രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ അരങ്ങേറും. പരമ്പരയ്ക്കായി വിൻഡീസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടീമിൽനിന്ന് മൂന്നു താരങ്ങൾ പിൻമാറിയിരുന്നു. ഡാരൻ ബ്രാവോ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ, കീമോ പോൾ എന്നിവരാണ് കോവിഡ് ഭീതിമൂലം പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറിയത്. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറിയത് ഭാവിയിലെ ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവരുടെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

