ഷാർജയിൽവച്ച് തല്ലാൻ സിദ്ദു ബാറ്റ് ഓങ്ങിയോ? വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് സുഹൈൽ

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം നവ്ജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവുമായി 1996ലെ പെപ്സി കപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വഴക്കിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ആമിർ സുഹൈൽ. ഷാർജയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ സുഹൈലിനെതിരെ ബാറ്റും ഓങ്ങി സിദ്ദു നടന്നടുക്കുന്ന വിഡിയോ കുപ്രസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ സിദ്ദു ബാറ്റ് തല്ലാനോങ്ങിയതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൈൽ, ബാറ്റിങ്ങിനിടെ സിദ്ദുവിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ വഖാർ യൂനിസിനെ അടക്കിനിർത്താനാണ് ക്യാപ്റ്റനായ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സുഹൈൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഒരു കോമഡി ഷോയിൽവച്ച് ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് സിദ്ദു വിവരിച്ചത്. 2005ൽ ഒരു വാർത്താ ചാനലിൽവച്ച് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാനും സിദ്ദുവും തമ്മിൽ ഉടക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതേ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തികച്ചും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സിദ്ദു. അതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ തന്നെ വിശദീകരിക്കാം’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

‘അക്വിബ് ജാവേദ് ഇപ്പോഴും ഇവിടുണ്ടല്ലോ. നമുക്കു മൂന്നു പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാകപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കമന്റേറ്ററായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നു. അന്നും ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷേ, സിദ്ദു അപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു വിശദീകരണം നൽകാമെന്ന് കരുതുന്നു’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

‘അന്ന് സിദ്ദു പാജി 90കളിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഓവറിന്റെ മധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്രുദ്ധനായി എന്നോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളറോട് (വഖാർ യൂനിസ്) മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറാൻ പറയൂ. അയാളുടെ പെരുമാറ്റം ശരിയല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അയാളെ അവഗണിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പേസ് ബോളർമാർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.’

‘അങ്ങനെയല്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ, അസഭ്യം പറയരുതെന്ന് സിദ്ദു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശരി, മത്സരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിക്കാം. തൽക്കാലം പോയി ബാറ്റു ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ മറുപടി നൽകി. അതാണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ എന്തു ചിന്തിച്ചാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വിശദീകരണവുമായി അദ്ദേഹം വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. സത്യം ഇതാണ്’ – സുഹൈൽ പറഞ്ഞു.

