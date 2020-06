ചാനൽസംഘം വാർത്തയ്ക്കായി വീടാക്രമിച്ച് ഫാൻസിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചു: പഠാൻ

മുംബൈ∙ ഒരു ചാനൽ സംഘം തന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച് അവർ തന്നെ അതു വാർത്തയായി നൽകിയ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ. ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തകൾ നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നതായി പഠാൻ വിശദീകരിച്ചത്. 2007ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ തോറ്റ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു സംഭവം.

‘വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പടച്ചുവിടുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽത്തന്നെ അങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ട്. 2007ൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഏകദിന ലോകകപ്പിൽനിന്ന് നേരത്തേ പുറത്തായിരുന്നു. ഇതിൽ ക്രുദ്ധരായ ചില ആളുകൾ എന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചതായി വാർത്തകൾ വന്നു. പക്ഷേ, സത്യം അതായിരുന്നില്ല. ഒരു ചാനൽ സംഘമാണ് അന്ന് വീട് ആക്രമിച്ചത്. എന്നിട്ട് അവർ തന്നെ വാർത്തയും നൽകി’ – പഠാൻ വിശദീകരിച്ചു. ഏതൊരു വാർത്തയും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വ്യക്തമായി അതേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പഠാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ, മതപരമായ വേർതിരിവും വംശീയതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പഠാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതു തന്റെ നിരീക്ഷണമാണെന്നും ആരും നിഷേധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും പഠാൻ വ്യക്മാക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ വിദ്വേഷം വളരുന്നതായി കരുതുന്നില്ലെന്നും പഠാൻ വിശദീകരിച്ചു. അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മതപരമായ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും അവർ തീരെ കുറവാണ്. എന്റെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ അധികവും മുസ്‌ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, മതമല്ല. ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മതം നോക്കാറില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിച്ച് മുതലെടുപ്പു നടത്തുന്നവർ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അവർ വിജയിച്ച ഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. തുടർച്ചയായി തെറ്റായ ഒരു കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അതു സത്യമാണെന്ന് ആളുകൾ ധരിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രണം നല്ലതാണ്’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

Englis Summary: There are times when news is cooked: Irfan Pathan