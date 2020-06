രഹസ്യം പുറത്തുപറഞ്ഞാൽ നടപടി: ബിസിസിഐ ജീവനക്കാരോട് ജയ് ഷാ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡുമായി (ബിസിസിഐ) ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചോർത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ബിസിസിഐ അംഗങ്ങൾക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ ജയ് ഷായുടെ ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണി.

ബിസിസിഐയുടെ മുംബൈയിലെ ആസ്ഥാനത്തും ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നൂറോളം ജീവനക്കാർക്കാണ് ജയ് ഷായുടെ ഓഫിസിൽനിന്ന് മെയിൽ അയച്ചത്. ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പോലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികാരികൾ നിലപാട് കർശനമാക്കിയത്. ഇനിമുതൽ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുമെന്നും മെയിലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

‘ചില ബിസിസിഐ ജീവനക്കാർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബിസിസിഐയുമായി അവർക്കുള്ള കരാറിന്റെ ലംഘനമാണ്. മാത്രമല്ല, ബിസിസിഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോരുമെന്ന ഭീഷണിയുമുണ്ട്’ – ഇ മെയിലിൽ പറയുന്നു. ഇനിമുതൽ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

‘മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖങ്ങൾ നൽകുകയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യുന്നവർ ഇനിമുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഭാവിയിൽ ബിസിസിഐ ജീവനക്കാർ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയോ അധികാരികളുടെ അനുമതി കൂടാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖം നൽകുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഗുരുതരമായിരിക്കും. സസ്പെൻഷനും ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകും’ – ഷായുടെ ഓഫിസ് മെയിലിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: BCCI secretary Jay Shah’s office has warned that any employee found to have leaked critical information will have to face termination of their contract.