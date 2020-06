മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ക്രിസ് ഗെയ്‍ലും ഇന്ത്യൻ താരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹലും തമ്മിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോരടിക്കുന്നത് പതിവു കാഴ്ചയാണ്. ഐപിഎല്ലിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിന് ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ദൃഢമായതാണ് ഇവരുടെ സൗഹൃദം. അതിനുശേഷം, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്പരം ‘ട്രോളു’ന്നത് ഇരുവരുടെയും പതിവുമായി.

ടിക്ടോക്കിൽ സജീവമായ ചെഹലിന്റെ വിഡിയോകൾ പരമ ബോറാണെന്ന് തുറന്നടിച്ചും ഇനിയും വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ടിക്ടോക്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചും ഗെയ്‍ൽ രംഗത്തെത്തിയത് ആരാധകർ ആഘോഷിച്ചതാണ്.

ഇതിനിടെ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയും അതിനു താഴെ ഗെയ്‌ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കമന്റും വീണ്ടും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റായിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർ മാർട്ടിൻ ഗപ്ടിലിനെ തകർപ്പൻ പന്തിൽ ക്ലീൻ ബോൾ ചെയ്യുന്ന വിഡിയോയാണിത്. ‘സ്പെഷൽ വൺ’ എന്ന ഹാഷ്ടാഗുമായാണ് ചെഹൽ ഈ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ചെഹലിന്റെ പന്തിൽ ഔട്ടായ മാർട്ടിൻ ഗുപ്ടിൽ പോലും ചെഹലിന്റെ പന്തിനെ അഭിനന്ദിച്ചാണ് കമന്റിട്ടത്.

എന്നാൽ, ചെഹലിനെ ‘ട്രോളാ’നുള്ള ഈ അവസരവും ഗെയ്‍ൽ പാഴാക്കിയില്ല. വിക്കറ്റെടുത്ത പന്ത് സത്യത്തിൽ നോബാളാണെന്നായിരുന്നു ഗെയ്‍ലിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ‘നീ ബോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ലൈനിനു മുന്നിലേക്ക് കയറിയാണ്. നോബോൾ!!! അംപയർ’ എന്നെഴുതിയ ഗെയ്‍ൽ ഒരു ഇമോജിയും ചേർത്തു.

പക്ഷേ, ഇത്തവണയും ചെഹലിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാനായിരുന്നു ഗെയ്‍ലിന്റെ വിധി. ‘അങ്കിൾ, ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ കെട്ടു വിട്ടില്ലേ?’ എന്ന ചെഹലിന്റെ ഒറ്റചോദ്യത്തിൽ ഗെയ്‍ൽ ഫ്ലാറ്റ്!

English Summary: "Uncle, hangover from last night?" Chahal responds to Gayle who doubted the legality of his delivery