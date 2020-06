കോവിഡ് മാറാൻ മോദിയുടെ സഹായം തേടൂ: അഫ്രീദിയുടെ ട്വീറ്റിനുതാഴെ കേന്ദ്രമന്ത്രി!

ന്യൂഡൽഹി∙ ‘കോവിഡ് 19ൽനിന്ന് താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണോ? മോദി ജിയുടെ സഹായം തേടുക’ – തനിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു കുറിപ്പിനു ചുവട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടൊരു കമന്റാണിത്. ആരുടെ വകയാണ് ഈ കമന്റെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നു ഞെട്ടും. ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് മോദിയുടെ പിന്തുണ തേടിയാൽ കോവിഡിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അഫ്രീദിയുടെ ട്വീറ്റിനു താഴെ കമന്റിട്ടത്. ആരാണ് ആ മന്ത്രിയെന്നല്ലേ? ഒഡീഷയിൽനിന്നുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായ പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയാണ് കക്ഷി.

‘പാക്കിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. താങ്കൾക്ക് കോവിഡ് 19ൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മോദി ജിയുടെ സഹായം തേടുക’ – പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി കുറിച്ചു.

മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ സൂക്ഷ്മ – ചെറുകിട – ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരോൽപാദനം, ഫിഷറീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയാണ് സാരംഗി. ബാലസോറിൽ നിന്നുള്ള പ്രതാപ്ചന്ദ്ര സാരംഗിയെ ‘ഒഡിഷ മോദി’ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത്. ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനായിരുന്ന സാരംഗിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കുടിലും ഒരു ബാഗിൽ കൊള്ളാവുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ഒരു സൈക്കിളും മാത്രമാണുള്ളത്. സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പാർലമെന്റിലെത്തുന്ന സാരംഗിയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു.

पाकिस्तान के हर एक अस्पताल के बारे में मुझे पूरा जानकारी है। अगर #COVID-19 से बचना चाहते हो तो मोदी जी का सहारा लीजीए। — Pratap Sarangi (@pcsarangi) June 13, 2020

ഇന്നലെ, ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഘു കുറിപ്പിലാണ് തനിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം അഫ്രീദി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു. ശരീരത്തിന് നല്ല വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഞാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായി. നിർഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ രോഗമുക്തി നേടുന്നതിന് എല്ലാവരും പ്രാർഥിക്കണം. ഇൻഷാ അള്ളാ.. #COVID19 #pandemic #hopenotout #staysafe #stayhome എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതം അഫ്രീദി കുറിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ കായിക താരങ്ങളാണ് സൗഖ്യം ആശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

∙ ആരാണ് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി?

'ഒഡീഷയുടെ മോദി' എന്നാണ് ജനങ്ങള്‍ സ്‌നേഹപൂര്‍വം പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയെ വിളിച്ചത്. ഇട്ടു പുതുമ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ജുബയും കുറച്ചു പുസ്‌തകങ്ങളും ഒരു കുടിലും സൈക്കിളുമാണ് പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗിയുടെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം. ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറില്‍ നിന്നുമാണ് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ സാരംഗിയെ വണ്ടി കയറ്റിയത്. ബിജെഡിയുടെ കോടീശ്വരനായ സ്ഥാനാർഥി രബീന്ദ്ര ജീനയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചത് 12,956 വോട്ടുകൾക്ക്. ഒഡീഷയില്‍നിന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യ ബിജെപി എംപിയാണ് സാരംഗി.

കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ സാരംഗിയുടെ വ്യക്‌തി ജീവിതം സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു. രണ്ട് തവണ ഒഡീഷ നിയമസഭയില്‍ അംഗമായിരുന്നു പ്രതാപ് ചന്ദ്ര സാരംഗി. അവിവാഹിതനായ ഇദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചത്. 2018ൽ അമ്മ മരിച്ചതോടെ ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായി.

എന്നാൽ, പ്രതാപ് ചന്ദ്രയ്ക്കു സ്വന്തമായി ഒരു വലിയ വിഭാഗം തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട്. ആദിവാസികളടങ്ങുന്ന അടിസ്ഥാനവർഗത്തിനു വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു വലിയ ജനസമ്മതിയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ. ഓട്ടോറിക്ഷയിലും സൈക്കിളിലും നടന്നുമൊക്കെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണ സമയത്തും വലിയ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. നൂറുകണക്കിനു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി സമാര്‍ കരാ കേന്ദ്ര എന്ന പേരില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത് ജനപ്രീതി വർധിപ്പിച്ചു.

രണ്ട് തവണ നീലഗിരിയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു എംഎൽഎ ആയപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന പേര് സമ്പാദിച്ചു. 2014 ൽ ബാലസോറിൽ നിന്നു ലോക്‌സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 2019ൽ വിജയം കൂടെയെത്തി. ഓട്ടോറിഷയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം നടത്തി ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച സാരംഗിയ്‌ക്ക് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ബിജെപി നേതൃത്വം വാഗ്‍ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും നിരസിച്ചു. ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സാരംഗി ജീപ്പിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും അടുത്ത സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന നേതാവാണ് സാരംഗി. നരേന്ദ്ര മോദി എപ്പോള്‍ ഒഡീഷയില്‍ വന്നാലും സാരംഗിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒരിക്കല്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ വച്ച് സാരംഗിയെ കണ്ട മോദി അടുത്ത് ചെന്ന് ഹസ്തദാനം നൽകുകയും 'പാര്‍ട്ടിയുടെ മികച്ച പോരാളി' എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഈ അടുപ്പമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭയിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ ഡൽഹിയിലേക്കു പോകാൻ തന്റെ ഓലക്കുടിലിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും പെട്ടിയിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരനായിരുന്ന സാരംഗി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ ചെന്നെങ്കിലും അവിടെയുള്ള മുതിർന്ന സന്യാസിമാർ ഇദ്ദേഹത്തോട് മാതാവിനെ പരിചരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. മടങ്ങി എത്തിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അമ്മയെ പരിചരിച്ചും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചും മുന്നോട്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

(2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെ സാരംഗിയെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയാണിത്)

