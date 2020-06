ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ – പാക്കിസ്ഥാൻ മുഖാമുഖങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടെ താലോലിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൊന്ന് പേസ് ബോളർ വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. തന്റെ ഓവറിൽ ബൗണ്ടറി നേടി പന്തു പോയ വഴിയിലേക്ക് ബാറ്റു ചൂണ്ടിയ ആമിർ സൊഹൈലിനെ, തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി നിശബ്ദനാക്കിയ പ്രസാദിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെ മറക്കാനാണ്! ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിനിടെ പ്രസാദ് തന്നെ ഓർത്തെടുത്തു. ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ ആമിർ പുറത്തെടുത്ത ‘ഷോ’ കണ്ട് തന്റെ രക്തം തിളച്ചെന്ന് തുറന്നു പറയുകയാണ് പ്രസാദ്.



‘കഴിഞ്ഞ 24 വർഷത്തിനിടെ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നോടു ചോദിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. സത്യത്തിൽ അന്ന് ആ ബൗണ്ടറി നേടിയശേഷം ആമിർ തന്റെ ക്രീസിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ, എന്നോട് പരിഹാസപൂർവം സംസാരിച്ച ആമിർ കാട്ടിയ ആ ആംഗ്യം (പന്തു പോയ വഴിയേ ബാറ്റു ചൂണ്ടി) എനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ല. നോക്കൂ, ഒട്ടേറെ ആരാധകരും ഒരു രാജ്യം മുഴുവനും ഉറ്റുനോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്റെ രക്തം തിളച്ചു. ഒരു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തേണ്ടത് ആ നിമിഷത്തിലെ ആവശ്യമായിരുന്നു’ – പ്രസാദ് വിവരിച്ചു.

അന്നത്തെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങളുടെ പേരിൽ ഐസിസി നടപടിയിൽനിന്ന് കഷ്ടിച്ചാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും പ്രസാദ് വെളിപ്പെടുത്തി. 1996ലെ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്താണ് ഐസിസി പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്കെതിരെ നടപടിക്കു പോലും സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഷെപ്പേർഡായിരുന്നു അംപയർ. അന്ന് അസ്ഹറും ശ്രീനാഥും സച്ചിനുമെല്ലാം എന്റെ രക്ഷയ്‌ക്കെത്തി. അല്ലെങ്കിൽ പിഴശിക്ഷ കിട്ടാനോ വിലക്കിനു പോലുമോ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു’ – പ്രസാദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

∙ ആമിർ– പ്രസാദ് പോരാട്ടം

ബാംഗ്ലൂർ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാമ് മത്സരം. ഇന്ത്യയുടെ എട്ടിന് 287 എന്ന കൂറ്റൻ സ്‌കോർ മറികടക്കുകയാണു പാക്കിസ്‌ഥാന്റെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ തുടക്കം ഉജ്വലമായിരുന്നു. ഓപ്പണർമാരായ സയീദ് അൻവറും ആമിറും അടിച്ചുതകർത്തതോടെ ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 84 റൺസ്. ഇതിനു പിന്നാലെ അൻവറിനെ പുറത്താക്കി ശ്രീനാഥ് ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന ബ്രേക്ക് ത്രൂ സമ്മാനിച്ചു. അൻവർ നേടിയത് 32 പന്തിൽ 48 റൺസ്. അഞ്ച് ഫോറും രണ്ട് സിക്സും നിറം ചാർത്തിയ ഇന്നിങ്സ്.

ഇതിനു പിന്നാലെ 15–ാം ഓവറിലാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദിന്റെ ഈ ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്ത് നേരിടുന്നത് പാക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ആമിർ സൊഹൈൽ. അർധസെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി ക്രീസിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആമിർ. ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്ത് ഓഫ്‌സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചു പറത്തിയ സൊഹൈൽ ബാറ്റുയർത്തി പന്തു പോയ വഴിയിലേക്കു ചൂണ്ടി പ്രസാദിനെ പരിഹസിച്ചു.

അടുത്ത പന്ത് അടിച്ചു പറത്താനായി സൊഹൈൽ ക്രീസിനു പുറത്തേക്ക്. പന്തു ബാറ്റിൽ കൊണ്ടില്ല. സൊഹൈൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡ്. പിന്നെ പ്രസാദിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു. സൊഹൈലിനു നേരേ ചീറിയടുത്ത പ്രസാദ് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു വിരൽചൂണ്ടി പറഞ്ഞു: ‘‘കടക്കു പുറത്ത്.’

ആയിരക്കണക്കിനു പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് നൂറുകണക്കിനു വിക്കറ്റെടുത്തിട്ടും പ്രസാദ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത്. ഒന്നിന് 113 റൺസെന്ന നിലയിൽനിന്ന് രണ്ടിന് 113 റൺസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പതിച്ച പാക്കിസ്ഥാന് 49 ഓവറിൽ നേടാനായത് 248 റൺസ് മാത്രം. മത്സരം ഇന്ത്യ 39 റൺസിന് ജയിച്ചു.

English Summary: ‘My blood was boiling really’: Venkatesh Prasad opens up about his on-field tussle with Aamir Sohail