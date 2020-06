ക്യാപ്റ്റനായതോടെ ക്രിക്കറ്റിന് നഷ്ടമായത് ധോണിയെന്ന ‘ബാറ്റ്സ്മാനെ’: ഗംഭീർ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകനായതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് നഷ്ടമായത് മികച്ചൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണെന്ന വ്യത്യസ്ത വാദവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും ലോക്സഭാംഗവുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറുന്നതിനു പകരം ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാനായി തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കുന്ന മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി ധോണി മാറുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മൂന്നാം നമ്പറിൽനിന്ന് മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറിയതോടെ ആരാധകരെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു താരത്തെയാണ് നഷ്ടമായെന്ന് ഗംഭീർ വിലയിരുത്തി. സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിന്റെ ‘ക്രിക്കറ്റ് കണക്ടഡ്’ എന്ന ഷോയിലാണ് ഗംഭീർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

2004ൽ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ധോണി, മൂന്നാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനെന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യമായി ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയത്. ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ധോണി, പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ സ്കോർ ചെയ്തത് 12, 7*, 3 എന്നിങ്ങനെ. അതും ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റിങ്ങിനെത്തി. പിന്നീട് പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന ഒരു ഏകദിനത്തിൽ ധോണിയെ മൂന്നാമനായി പരീക്ഷിച്ച അന്നത്തെ നായകൻ ഗാംഗുലിയുടെ തന്ത്രമാണ് ധോണിയുടെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത്. അന്ന് 148 റൺസാണ് ധോണി അടിച്ചെടുത്തത്. പിന്നീട് ജയ്പൂരിൽ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ മൂന്നാമനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ ധോണി പുറത്താകാതെ 183 റൺസ് നേടിയതും ചരിത്രം. ഇന്നും ധോണിയുടെ ഉയർന്ന സ്കോർ ഇതാണ്.

കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ടോപ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറിയ ശേഷം മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ ധോണി, 16 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 82.00 ശരാശരിയിൽ 993 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. സ്ട്രൈക്കറ്റ് റേറ്റും നൂറിനടുത്ത്! എന്നാൽ, പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തലയിലായതോടെ ഫിനിഷിങ് റോളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ധോണി മധ്യനിരയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. ഏകദിന കരിയറിൽ ആകെ സ്കോർ ചെയ്ത 10,773 റൺസിൽ ഭൂരിഭാഗവും അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ ആയി ബാറ്റു ചെയ്താണ് ധോണി നേടിയത്.

ധോണിയുടെ ഈ തീരുമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമാക്കിയത് ഏറ്റവും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണെന്നാണ് ഗംഭീറിന്റെ വാദം. ‘ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനാകുകയും മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്യുന്നത് തുടരാതെ പോകുകയും ചെയ്തതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് സംഭവിച്ചത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം മൂന്നാം നമ്പറിൽത്തന്നെ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു താരമായി അദ്ദേഹം മാറുമായിരുന്നു’ – ഗംഭീർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ നേടിയതിലും കൂടുതൽ റൺസ് േനടാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകളും തകർക്കാനായേനെ. റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യം പോകട്ടെ. അതെല്ലാം തകർന്നുവീഴാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് ധോണി മൂന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിയതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന് നഷ്ടമായത് ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നൊരു ബാറ്റ്സ്മാനെയാണ്’ – ഗംഭീർ പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോഴത്തെ ബോളിങ് നിലവാരം വച്ച് ധോണി മൂന്നാം നമ്പറിൽ ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ്, വെസ്റ്റിൻഡീസ് തുടങ്ങിയ ടീമുകൾക്കൊന്നും രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ബോളിങ് നിരയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് മൂന്നാം നമ്പറിൽ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകൾ ഇപ്പോൾ ധോണിയുടെ പേരിലിരുന്നേനെ’ – ഗംഭീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

