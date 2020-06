ഏഴിൽ തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ നേരിട്ടത് കനത്ത അപമാനം: വേദന പങ്കുവച്ച് ബാലാജി

ചെന്നൈ∙ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏഴാം ക്ലാസിൽ തോറ്റതിന് കടുത്ത പരിഹാസം നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവം വിവരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ബോളിങ് പരിശീലകനുമായ ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജി രംഗത്ത്. ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലധികം പിന്നിട്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ പേരിൽ നേരിട്ട പരിഹാസങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച മുറിവ് ഇന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബാലാജി വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തോറ്റു എന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് തന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ബാലാജി, പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുഎസിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ജോർജ് ഫ്ലോയ്ഡ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഉടലെടുത്ത വംശീയാധിക്ഷേപത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എല്ലാത്തരം വേർതിരിവുകൾക്കുമെതിരെ ബാലാജി ശബ്ദമുയർത്തിയത്. ഏഴാം ക്ലാസിൽ തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ താൻ നേരിട്ട അപമാനം സമ്മാനിച്ച മുറിവ് ഇന്നും ഉള്ളിലുണ്ടെന്നും ബാലാജി വെളിപ്പെടുത്തി.

‘പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസിൽ തോറ്റത്. ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിൽ തോൽക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനത്ത നാണക്കേടാണല്ലോ. തോൽക്കുകയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ വലിയ തെറ്റായതുകൊണ്ടും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാൻ അപമാനമുണ്ടാക്കി എന്ന തോന്നലുകൊണ്ടും കടുത്ത നാണക്കേടു തോന്നി. അന്ന് അനുഭവിച്ച മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു’ – ബാലാജി പറഞ്ഞു.

‘ഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ ഏഴിൽ തോറ്റു എന്ന സത്യം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അംഗീകരിക്കാനും പ്രയാസം കൂടാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടും നാണക്കേടും ചെറിയ പ്രായത്തിൽത്തന്നെ വല്ല കടുംകയ്യും ചെയ്യാൻ കാരണമായേനെ. എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെ ഞാൻ അതിജീവിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത്തരമൊരു അവബോധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവുചെയ്ത് കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഒന്നിന്റെയും പേരിൽ അവരോടു വേർതിരിവു കാട്ടരുത്’ – ബാലാജി പറഞ്ഞു.

‘ഏഴാം ക്ലാസിൽ തോറ്റത് ശരിയായ കാര്യമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളും നാണക്കേടു പേറേണ്ടിവന്നത് സത്യത്തിൽ എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് 25–26 വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിന്റെ മുറിവ് എന്റെ മനസ്സിൽനിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാനായത് ജീവിതത്തിലെയും കരിയറിലെയും കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചുവെന്നതാണ് വാസ്തവം’ – ബാലാജി വിവരിച്ചു.

കുട്ടികളായാലും മുതിർന്നവരായാലും ഒന്നിന്റെയും പേരിൽ വേർതിരിവ് അനുഭവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ബാലാജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്കൂളിലായാലും കോളജിലായാലും മറ്റേതു മേഖലയിലായാലും ഒരാളുടെ ദൗർബല്യത്തെ അതിരറ്റ് പരിഹസിക്കുന്ന രീതി നമുക്കുണ്ട്. ദൗർബല്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഭീരുക്കളുടെ രീതിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള പതിവുകളെ തടയുന്നതിന് ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്തരം വേർതിരിവുകളുടെ ഗൗരവം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതുവരെ അതു പരിഹരിക്കാനാകില്ല. ഏതാണ്ട് കോവിഡ് 19 പോലെ തന്നെ. ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആധിയാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക ശുചിത്വവും വ്യക്തിശുചിത്വവും പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്കു ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത്. പക്ഷേ, മനസ്സുകളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസിനെ ഏത് മാസ്ക് കൊണ്ട് മറയ്ക്കാനാകും?’ – ബാലാജി ചോദിച്ചു.

English Summary: Which mask can hide the virus affecting our minds: Lakshmipathy Balaji on discrimination