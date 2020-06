സെഞ്ചുറിയടിച്ചപ്പോൾ വിളിക്കാത്തത്ര പേർ മസ്കരാനസ് 5 സിക്സടിച്ചപ്പോൾ വിളിച്ചു: യുവി

ന്യൂഡൽഹി∙ 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോ‍ഡിനെതിരെ ഒരു ഓവറിൽ ആറു സിക്സടിച്ച യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ ഐതിഹാസിക പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ഇന്നും ആവേശത്തോടെ മാത്രമേ ഓർക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ, ലോകകപ്പിന് മുൻപുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ ഒരു ഓവറിൽ ദിമിത്രി മസ്കരാനസ് അഞ്ച് സിക്സടിച്ച സംഭവവും പ്രസിദ്ധമാണ്. ബ്രോഡിനെതിരായ ഒരു ഓവറിലെ ആറു സിക്സോടെ മസ്കരാനസിന്റെ പ്രകടനം ഏൽപ്പിച്ച ആഘാതം യുവി മറികടന്നെങ്കിലും, ആ സമയത്ത് രണ്ടാഴ്ചയിലധികം തനിക്ക് ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യുവരാജ്.

‘സോണി ടെൻ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പി’ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡുമായി ഫെയ്സ്ബുക് ലൈവിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് യുവരാജ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

‘അന്ന് ഓവലിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് അവസാന ഓവർ എറിയാൻ എന്തിനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് ഇന്നും അറിയില്ല. ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ദിമിത്രി മസ്കരനാസ് എന്റെ ആറു പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സടിച്ചു. എങ്കിലും ആറു പന്തിൽ ആറ് സിക്സടിക്കാത്തതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് സത്യം. സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും മറ്റുമുള്ള വിളികളും സന്ദേശങ്ങളും എന്നെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. കരിയറിൽ സെഞ്ചുറിയടിച്ചപ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം വിളികൾ വന്നിട്ടില്ല’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനിടെ സ്റ്റുവാർട്ട് ബ്രോഡിനെതിരെ ഒരു ഓവറിൽ ആറു സിക്സ് നേടിയശേഷം താൻ ആദ്യം നോക്കിയത് മസ്കാരനസിന്റെ മുഖത്തേക്കാണെന്ന് യുവരാജ് വെളിപ്പെടുത്തി. ‘അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ (ലോകകപ്പിൽ) ആറു പന്തിൽ ആറു സിക്സടിച്ചത്. സിക്സടിച്ചശേഷം ബ്രോഡിനെയോ മറ്റു താരങ്ങളെയോ അല്ല ഞാൻ നോക്കിയത്. മസ്കരാനസിനെയാണ്. എല്ലാം ഇതോടെ തീർന്നെന്നും പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അതേ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ആറു സിക്സടിക്കാൻ സാധിച്ചത് എനിക്ക് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകി’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

∙ ഓവലിലെ അഞ്ച് സിക്സ്!

ലോകകപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഓവലിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ – ഇംഗ്ലണ്ട് ആറാം ഏകദിനത്തിലാണ് യുവരാജിനെതിരെ മസ്കരാനസ് തകർത്തടിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം. അന്ന് ഇന്ത്യൻ നായകനായിരുന്ന രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് അവസാന ഓവർ എറിയാനായി പാർട്ട് ടൈം സ്പിന്നറായ യുവരാജിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

യുവരാജിന്റെ ആദ്യ പന്ത് നേരിട്ട മസ്കരാനസ് റണ്ണൊന്നുമെടുത്തില്ലെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു അത്. തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് പന്തുകളും നിഷ്കരുണം പ്രഹരിച്ച മസ്കരാനസ് അഞ്ച് പന്തും ഗാലറിയിലെത്തിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോർ 316ൽ എത്തിച്ചു. മസ്കരാനസ് 15 പന്തിൽ അഞ്ച് സിക്സറുകൾ സഹിതം 36 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. 95 പന്തിൽ 11 ഫോറും രണ്ടു സിക്സും പറത്തിയ ഒവൈസ് ഷാ അന്ന് സെഞ്ചുറി (പുറത്താകാതെ 107) നേടി.

കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റെടുത്ത ഇന്ത്യ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി എന്നിവരുടെ അർധസെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തിൽ വിജയത്തിലെത്തി. സച്ചിൻ 81 പന്തിൽ 16 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 94 റൺസും ഗാംഗുലി 60 പന്തിൽ ഏഴു ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 53 റൺസുമെടുത്തു. ഉത്തപ്പ 44 പന്തിൽ എട്ടു ഫോറുകൾ സഹിതം 47 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു. 24 പന്തിൽ ഒരു ഫോർ സഹിതം 18 റൺസെടുത്ത യുവരാജിനെ മസ്കരാനസ് സ്വന്തം ബോളിങ്ങിൽ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ രണ്ടു പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. സച്ചിനായിരുന്നു കളിയിലെ കേമൻ.



