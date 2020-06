ഇന്ത്യയെയും മോദിയെയും വിമർശിച്ചതിന് അഫ്രീദി മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാമോ? ചോപ്ര

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ കുപ്രസിദ്ധനായ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആഘോഷിച്ച ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര രംഗത്ത്. തനിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അഫ്രീദി ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ താരത്തെ പരിഹസിച്ചും മരണം ‘ആശംസിച്ചും’ ഒട്ടേറെ ആരാധകർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ അന്നുതന്നെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തിയ ചോപ്ര, തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ വിഡിയോയിലാണ് കൂടുതൽ നിശിതമായ വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒരാളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നാമൊക്കെ താഴാമോ എന്ന് ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ, ആരോ ഒരാൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണെന്ന തരത്തിൽ യുട്യൂബിൽ ഒരു വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മോശം ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളുമുള്ള മോശം മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അഫ്രീദിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ശിക്ഷയാണ് കോവിഡ് എന്നാണ് അതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം നിത്യരോഗിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മനുഷ്യത്വം എവിടെപ്പോയെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘ഒരാൾ അനാരോഗ്യവാനായിരിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ഒരാളുടെ മരണം കൊതിക്കുന്നതും അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതും ശരിയാണോ? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെയും അഫ്രീദി വിമർശിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒട്ടേറെപ്പേർ എനിക്ക് മെസേജ് അയച്ചു. അഫ്രീദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയല്ലേ ചെയ്തത്? അഫ്രീദി പറഞ്ഞതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നയാളല്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

ഒരാളുടെ മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ആരും തരംതാഴരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നിനോട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വെറുപ്പായിരിക്കാം. അത് പ്രകൃത്യാ ഉള്ള രീതിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് മറ്റൊരാൾക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽപോലും എനിക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനും അയാൾക്ക് അയാളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രോഗം വരട്ടെയെന്നും അത് മാറാതിരിക്കട്ടെയെന്നും കരുതുന്നത് ശരിയാണോ?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

അഫ്രീദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനെയും സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനെയും ഹർഭജൻ സിങ്ങിനെയും വിമർശിച്ചവരെയും ചോപ്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘പാക്കിസ്ഥാനിൽ കോവിഡ് 19 മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനെയും ഹർഭജൻ സിങ്ങിനെയും ട്രോളുന്നതിന്റെ അർഥമെന്താണ്? കോവിഡ് 19 രോഗികളെയും അതുമൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ ആളുകളെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ യുവരാജോ ഹർഭജനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ താരമോ സഹായിക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫ്രീദിക്കുള്ള സഹായമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെത്തന്നെയാണ് ഇതുവഴി നാം സഹായിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രാജ്യവും വംശവും നിറവുമെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നത്?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നോ ചൈനയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയും. എനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾപിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ സഹായിച്ചാൽ എങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകും? അതേക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്?

ഈ വിഷയത്തിൽ യുവരാജ് സിങ്ങിനും ഹർഭജൻ സിങ്ങിനും മാപ്പുപറയേണ്ടി വന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. വളരെ ക്രൂരമായാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ട്രോളുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അതും അഫ്രീദി ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിക്കാൻ ആഹ്വാനം നൽകിയതിന്. അഫ്രീദിയെ സഹായിക്കാനായിരുന്നില്ല അവരുടെ ആഹ്വാനം. മറിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന അഫ്രീദി ഫൗണ്ടേഷനെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്തിന് എതിർക്കണം. ഏതു മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായമെത്തട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അഫ്രീദി വേഗം സുഖപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചത്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: Can't wish for someone's death, says Aakash Chopra on people's negative comments on Shahid Afridi