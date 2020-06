ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനീസ് നിർമിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെ, ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ (ബിസിസിഐ) മുൻപിൽ. പണമൊഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ (ഐപിഎൽ) നിലവിലെ മുഖ്യ സ്പോൺസർ ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വിവോയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയുമായുള്ള സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐ തയാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യം.

എന്നാൽ, ടൂർണമെന്റിന്റെ മുഖ്യ സ്പോൺസർ ചൈനീസ് കമ്പനിയാണെങ്കിലും അവരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഗുണം ഇന്ത്യയ്‌ക്കല്ലേ എന്ന മറുചോദ്യമാണ് ബിസിസിഐ ഉയർത്തുന്നത്. ഐപിഎല്ലിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഐപിഎല്ലിന്റെ മുഖ്യ പ്രായോജകരെന്ന നിലയിൽ പ്രതിവർഷം 440 കോടി രൂപയാണ് വിവോയിൽനിന്ന് ബിസിസിഐയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 2022 വരെ ഐപിഎല്ലിന് വിവോയുമായി കരാറുണ്ട്.

‘കാര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ യുക്തി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പിന്തുണ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം ചൈനീസ് കമ്പനിക്കു ലഭിക്കുന്നതും നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ ഗുണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതു മറക്കരുത്’ – ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അതിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരിൽനിന്ന് അവർ എത്രയൊക്കെ പണം നേടിയാലും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷനുള്ള വിഹിതമെന്ന നിലയിൽ അവർ ബിസിസിഐയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 42 ശതമാനമാണ് ബിസിസിഐ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് നികുതിയായി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിവോയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ചൈനയ്ക്കല്ല’ – ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ ജഴ്സി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്ന ഒപ്പോയും ചൈനീസ് കമ്പനിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായുള്ള മലയാളി സംരംഭകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രന്റെ കമ്പനി സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം കുറയ്ക്കണമെന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് താനെങ്കിലും, ആ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവരുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ലെന്ന് ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘അവർ ഐപിഎല്ലിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കു ലഭിച്ചുവരുന്ന പണം കൂടി അവർ തിരികെ ചൈനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മറിച്ച് അവരുടെ പണം ഇന്ത്യയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? ആ പണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിനെയാണ് ബിസിസിഐ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്’ – ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേഡിയം പണിയാൻ ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് ബിസിസിഐ കരാർ നൽകുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അതിന്റെ ഗുണം തീർച്ചയായും ചൈനീസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ്. ഗുജറാത്ത് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം മൊട്ടേരയിൽ നിർമിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ കരാർ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിക്കാണ് നൽകിയത്’ – ധൂമൽ പറഞ്ഞു.

‘ചൈനയിൽനിന്നുള്ള പണം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതു സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? വ്യക്തിപരമായി എല്ലാ ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എല്ലാ പിന്തുണയുമുണ്ട്. പക്ഷേ, ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ നിലവിൽ ഇന്ത്യയെത്തന്നെയാണ് ബിസിസിഐ സഹായിക്കുന്നത്’ – ധൂമൽ വിശദീകരിച്ചു.

‘ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു പകരം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികളുടെയോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ തന്നെയോ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. എങ്കിലും ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതല്ലേ ഉചിതം? ബിസിസിഐ ഒരിക്കലും ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പണം നൽകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടു സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വൈകാരികമെന്നതിനേക്കാൾ യുക്തിപൂർവമാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്’ – ധൂമൽ പറഞ്ഞു.

