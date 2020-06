2021 ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് ഞാനുമുണ്ടാകും, മറുപടി ഐപിഎല്ലിൽത്തന്നെ: ശ്രീശാന്ത്

ന്യൂഡൽഹി∙ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനായാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ തന്റെ പേരുമുണ്ടാകുമെന്ന് മലയാളി താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ നേരിട്ട എല്ലാ തിരിച്ചടികൾക്കുമുള്ള മറുപടി, ഇതിനെല്ലാം തുടക്കമിട്ട ഐപിഎല്ലിലൂടെ തന്നെ നൽകുമെന്നും ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎൽ ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ഏഴു വർഷമാക്കി കുറച്ചതോടെ ഈ സെപ്റ്റംബറിൽ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ശ്രീ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഠിന പരിശീലനത്തിലാണ് താരം. ഇതിനിടെ പിടിഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ശ്രീശാന്ത് നയം വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘തിരിച്ചുവരവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും എന്റെ പേരും അടുത്ത വർഷത്തെ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിലുണ്ടാകും. അതു സാധിക്കുമെന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. എന്നെ ടീമിലെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള ടീമുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ വീണ്ടും ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുമെന്ന് ആദ്യം മുതലേ എന്നോടുതന്നെ പറയുന്നതാണ്. അവിടെനിന്നാണ് (ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന്) ഞാൻ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അതേ വേദിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാനെത്തും. മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും.’ – ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽപ്പോലും എനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള വേദി ഐപിഎല്ലാണ്. എല്ലാ ഭയത്തെയും ആശങ്കകളെയും നേരിടാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാകൂ. വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നതായിരുന്നു എന്റെ പ്രധാന ഭയം. ഞാൻ കടന്നുപോയ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും അതിനു പിന്നിൽ ആരായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാകും. ഇതൊന്നും എന്നും മൂടിവയ്ക്കാനാകില്ലല്ലോ. ടീമിലേക്കു തിരിച്ചുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകടനം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ശ്രമം’ – ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

∙ സഹായത്തിന് മൈക്കൽ ജോർദാന്റെ ട്രെയ്നർ

ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഇതിഹാസം മൈക്കൽ ജോർദാൻ, കോബി ബ്രയാന്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ട്രെയ്നറായിരുന്ന ടിം ഗ്രോവറിനു കീഴിൽ മാനസികാരോഗ്യ പരിശീലനത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത്. ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഉണർന്ന് പരിശീലനം ആരംഭിക്കും. ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു തവണ ഗ്രോവറിനു കീഴിൽ പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കും. പുലർച്ചെ 5.30 മുതൽ 8.30 വരെ മൂന്നു മണിക്കൂർ വീതമാണ് ക്ലാസ്.

‘എൻബിഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ പേരാണ് ഗ്രോവർ. എല്ലാ ആഴ്ചയും മൂന്നു ദിവസം രാവിലെ 5.30 മുതൽ 8.30 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.30 മുതൽ വൈകീട്ട് ആറു വരെ എറണാകുളത്ത് നെറ്റ്സിൽ പരിശീലിക്കും. ഒട്ടേറെ കേരള അണ്ടർ 23 താരങ്ങളും സച്ചിൻ ബേബിയേപ്പോലുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളും അവിടെ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു

∙ ദിവസേന നാലര മണിക്കൂർ പരിശീലനം

സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടക്കം അനായാസമാക്കുന്നതിന് ദിവസേന നാലര മണിക്കൂറാണ് ശ്രീശാന്ത് പരിശീലനത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ആറു ദിവസം മൂന്നു മണിക്കൂർ വീതം ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ രണ്ടു മണിക്കൂർ ചുവന്ന പന്തിലാണ് പരിശീലനം. അവസാന ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ള പന്തിലും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പ്രതിദിനം 12 ഓവർ ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ശരീരക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. രഞ്ജി മത്സരങ്ങളും ഇറാനി ട്രോഫി മത്സരങ്ങളും ജയിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിക്കുകയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം’ – ശ്രീശാന്ത് പറ‍ഞ്ഞു.

∙ ആളുകളെ പഴയപോലെ വിശ്വസിക്കാനാകുമോ?

‘ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ആദ്യമായാണ് നേരിടുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സ് വൈകാരികമാകും. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആളുകളെ വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ, പഴയതുപോലെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന രീതി മാറി. ഞാൻ ആർക്കൊപ്പമാണ്, എവിടെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്. എല്ലാവരോടും തീർച്ചയായും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല.’

‘സത്യത്തിൽ ഈ ‘വിശ്വാസം’ (Trust) എന്ന വാക്കിന് ഒരിക്കലും അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന കിട്ടാറില്ല. ഈ വാക്കിലെ ‘T’ എടുത്തു മാറ്റിനോക്കൂ. പിന്നെയുള്ളത് 'Rust' (തുരുമ്പ്) മാത്രമാണ്. ആളുകളെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ. തിരിച്ചടികളുടെ കാലത്ത് കൂടെ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ, എന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഇർഫാൻ പഠാൻ എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഹർഭജൻ സിങ്ങും എന്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കും. മലയാള സിനിമയിലെ ഒട്ടേറെ നടൻമാരും പാർട്ടിക്ക് അതീതമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഉറച്ച പിന്തുണയുമായി കൂടെനിന്നു’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

∙ ജീവിക്കേണ്ടേ, അതിനാണ് സിനിമാ അഭിനയം

ഐപിഎൽ ഒത്തുകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ കളമൊഴിഞ്ഞ ശ്രീശാന്ത്, പിന്നീട് സിനിമാ അഭിനയവുമായി സജീവമായിരുന്നു. ടിവി ഷോകളിലും നിത്യ സാന്നിധ്യമായി. ഇക്കാലയളവിൽ നാലു സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു; രണ്ട് ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും ഓരോ മലയാളം, കന്നഡ സിനിമകളിലും.

‘ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ജീവിക്കാൻ മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ട സ്ഥിതിയായി. എനിക്കും ഒരു കുടുംബം പുലർത്താനുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കുറേ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാനും മറ്റ് തിരിച്ചടവുകളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

∙ വിഷാദം ബാധിച്ചിരുന്നോ?

‘ആളുകൾക്ക് വിഷാദവും ഏകാന്തതയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ജാമ്യം ലഭിച്ച് ജയിലിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ സമയത്ത് വിമാനത്തിൽവച്ച് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു – എന്തു സംഭവിച്ചാലും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽവച്ച് കരയില്ല. ആ തീരുമാനം ഞാൻ നടപ്പാക്കി. പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് തുറന്നുസംസാരിക്കാൻ ആളുകൾ പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടു തന്നെ സംസാരിക്കുക. അതൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ വഴിയാണ്. കൂടുതൽ വായിക്കുക. ഈ കാലയളവിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഒട്ടേറെ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും മലയാളം സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അടുത്തറിഞ്ഞു. എന്റെ അച്ഛന് പുസ്തകങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശേഖരമുണ്ട്.’

∙ ഏതു ഫോർമാറ്റിലാകും ഇനി ശ്രദ്ധ?

‘അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല. ഏതു ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാൻ ഞാൻ തയാറാണ്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയാറാണ്. ഏതു ഫോർമാറ്റിലാണ് കളിക്കാൻ താൽപര്യമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോടു ചോദിച്ചു. സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ ദാഹിച്ചുവലയുന്ന മനുഷ്യനോട്, സഹോദരാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജ്യൂസൊന്നുമില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം എന്നു പറയുന്നതുപോലെയാണത്. ഏതു ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ്. ഞാൻ തീർന്നുപോയി എന്നൊന്നും കരുതരുത്. ഞാൻ ബോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കാണും. മോശം സമയം അധികം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. പക്ഷേ, കരുത്തരായ മനുഷ്യർ അതിജീവിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

