സർക്കാർ വേണ്ടതു ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു, സൈനികരെ സഹായിക്കാൻ തയാർ: റെയ്ന

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന രംഗത്ത്. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട റെയ്ന, പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിർത്തിയിൽ സൈന്യത്തെ സഹായിക്കാനും താൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിൽ രാജ്യമെങ്ങും കനത്ത ജനരോഷമുണ്ടെന്ന് റെയ്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വേണ്ടതു ചെയ്യുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘നമ്മുടെ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അതിയായ ജനരോഷമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വേണ്ടതു ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയിരുന്ന് ഓരോന്നു വിളിച്ചുപറയാൻ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ, ഈ സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിന് എന്താണ് പരിഹാരം? അതിർത്തിയിലെ അവരുടെ സേവനത്തിന് എങ്ങനെ നന്ദി പറയുമെന്നു പോലും എനിക്കറിയില്ല’ – റെയ്ന വ്യക്തമാക്കി.

‘നമ്മുടെ സൈന്യം ശക്തമാണ്. അവർ ഓരോരുത്തർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ആദ്യം കൊറോണ വൈറസാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും. ഇത് ആസൂത്രിതമാണെന്നാണ് എന്റെ സംശയം. നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് ഏതു വെല്ലുവിളിയും നേരിടാനുള്ള കരുത്തും ആർജവവുമുണ്ട്. അവർ മൂലമാണ് നമ്മളൊക്കെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നത്’ – റെയ്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷകരിക്കണമെന്നും റെയ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം ബിസിസിഐ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐ അനുയോജ്യമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ ജോലി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക, രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിർത്തിയിൽ പോയി സൈനികരെ സഹായിക്കാനും എല്ലാവരും തയാറാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഓരോ സൈനികനും തിരിച്ചറിയണം’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ കുടുംബം സൈനിക പശ്ചാത്തലമുള്ളതാണ്. ഒരു സൈനികന്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ചൈന ഒന്നും അർഹിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതുപോലും പ്രശ്നമല്ല’ – റെയ്ന പറഞ്ഞു.

