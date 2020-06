ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധന; 10 പാക്ക് താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ്!

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി വിമാനം കയറുന്നതിനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏഴു പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനുള്ള പാക്ക് ടീമിൽ അംഗങ്ങളായ കഷീഫ് ഭാട്ടി, മുഹമ്മദ് ഹസ്‌നയ്ൻ, ഫഖർ സമാൻ, മുഹമ്മദ് റിസ്‌വാൻ, മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്, വഹാബ് റിയാസ്, ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നു. ഹൈദർ അലി, ഷതാബ് ഖാൻ, ഹാരിസ് റൗഫ് എന്നിവർക്ക് ഇന്നലെത്തന്നെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പാക്ക് ടീമിലെ 10 താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും പരമ്പര മുൻ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് പിസിബി അറിയിച്ചു.

ലഹോറിൽനിന്ന് ഈ മാസം 28ന് ചാർട്ടേർഡ് വിമാനത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്കു പോകാനിരിക്കുന്ന 29 അംഗ പാക്ക് ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് 10 പേരും. റാവൽപിണ്ടിയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ താരങ്ങളിൽ മൂന്നു പേർക്കാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കറാച്ചി, ലഹോർ, പെഷാവർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ താരങ്ങളും പരിശീലകരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള 35 പേരുടെ ഫലം കൂടി ഇന്നു വന്നതോടെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച താരങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നത്. ഇവർക്കുപുറമെ പരിശീലക സംഘത്തിൽ അംഗമായ ഒരാൾക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. താരങ്ങൾക്ക് മസാജിങ്ങിനായി ടീമിനൊപ്പമുള്ള മലാങ് അലിക്കാണ് രോഗം.

താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡാണ് (പിസിബി) അറിയിച്ചത്. ഇവരിലാർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് പിസിബി നൽകുന്ന സൂചന. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പര്യടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരോടെല്ലാം ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി പിസിബി വ്യക്തമാക്കി. ഇവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവരോടും ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ പൂർണമായും മാറുന്നതിനു മുൻപേ മത്സരങ്ങൾ പുനഃരാരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് മൂന്നു താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സംഭവമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളും മൂന്ന് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പരമ്പരയ്ക്കായി പാക്ക് ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് 10 താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടുന്നു. ബോളിങ് പരിശീലകൻ വഖാർ യൂനിസ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭാര്യ സാനിയ മിർസയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണുന്നതിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വൈകി വിമാനം കയറാൻ അനുമതി ലഭിച്ച ശുഐബ് മാലിക്ക്, ക്ലിഫെ ഡീക്കൻ എന്നിവരൊഴികെ പാക്ക് ടീമിലെ മറ്റ് താരങ്ങളും പരിശീലക സംഘവും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായിരുന്നു.

ഇക്കുറി ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനു പോകുമ്പോൾ താരങ്ങളും പരിശീലകരും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് പിസിബി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ ഹാരിസ് സുഹൈൽ, മുഹമ്മദ് ആമിർ എന്നിവർ പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Seven more Pakistan players test positive for COVID-19