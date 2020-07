ഈ വർഷം ഐപിഎല്ലിൽ കളിച്ചേക്കാം, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇഷ്ട ടീം: ശ്രീശാന്ത്

കൊച്ചി∙ ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടന്നാൽ താൻ കളത്തിലിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മലയാളി താരം ശ്രീശാന്ത്. അടുത്ത വർഷത്തെ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിന് തന്റെ പേരും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടന്നാൽ താൻ കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ശ്രീശാന്ത് മനസ്സു തുറന്നത്. താരലേലത്തിലൂടെ ടീമിലെത്തിയ വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇക്കുറി കളിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറുമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ടീമിൽ തന്റെ പേരും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

‘ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ചില വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് വിവിധ ടീമുകളിൽ അവസരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്കും കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാനിടയുണ്ട്’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. ‘ക്രിക്ട്രാക്കറി’നായി നടത്തിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് ശ്രീശാന്ത് ഐപിഎൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ മെന്ററായ ടീമെന്ന നിലയിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ കളിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. സച്ചിനുമായി സംസാരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹവുമായി ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിടാനും അവസരവും ലഭിക്കും. എങ്കിലും ഏതു ടീം തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയാലും സന്തോഷത്തോടെ അവർക്കായി കളിക്കുമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

‘2021ലെ ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് തീർച്ചയായും എന്റെ പേരുമുണ്ടാകും. ഏതു ടീം എന്നെ വാങ്ങിയാലും സന്തോഷത്തോടെ അവർക്കായി കളിക്കും. എങ്കിലും ഒരു ആരാധകനെന്ന നിലയിൽ സച്ചിന്‍‍ പാജിയുടെ ടീമായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട്. സച്ചിൻ പാജിയെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച ആളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുംബൈയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കും’ – ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കു കീഴിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലോ വിരാട് കോലിക്കു കീഴിൽ ആർസിബിയിലോ അവസരം ലഭിച്ചാലും വളരെ സന്തോഷമെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: If I get an opportunity to play for Mumbai Indians, it will be great: Sreesanth