റൺസിന് ‘ക്വാളിറ്റി’യില്ലെന്ന് സിലക്ടർ; ‘ചൈനീസ് റൺസ്’ മതിയോയെന്ന് ചോപ്ര!

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിന്റെ സിലക്ടർമാരുമായി ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോർക്കേണ്ടി വന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ പിയൂഷ് ചൗളയും നിലവിൽ കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ ആകാശ് ചോപ്രയും. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിലെടുക്കാത്തതിന്, ‘നീ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുന്നത് ഗൂഗ്ലിയിലൂടെയാണെ’ന്നാണ് ഒരു സിലക്ടർ വിശദീകരണം നൽകിയതെന്ന് പിയൂഷ് ചൗള വെളിപ്പെടുത്തി. താൻ നേടുന്ന റൺസിന് ‘ക്വാളിറ്റി’ തീരെയില്ലെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു സിലക്ടറിന്റെ കണ്ടെത്തലെന്ന് ആകാശ് ചോപ്രയും വിശദീകരിച്ചു.

2006ൽ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ അരങ്ങേറിയ പിയൂഷ് ചൗള, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളും 25 ഏകദിനങ്ങളും ഏഴ് ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ ഏഴു വിക്കറ്റും ഏകദിനത്തിൽ 32 വിക്കറ്റും ട്വന്റി20യിൽ നാലു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. 31കാരനായ ചൗള ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമാണെങ്കിലും 2012ലാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞത്. ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സാണ് ചൗളയെ സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവിൽ കമന്റേറ്റായ നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ ചോപ്രയാകട്ടെ, ഇന്ത്യയ്ക്കായി 10 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചു. 23 ശരാശരിയിൽ 47 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം.

‘ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടും ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ദേശീയ ടീം സിലക്ടറായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു. ‘നീ കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നത് ഗൂഗ്ലിയിലൂടെയാണ്’ എന്ന വിശദീകരണമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്’ – ചൗള വെളിപ്പെടുത്തി.

‘മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം ആരുടെ മുഖത്തു നോക്കിയും തുറന്നുപറയാൻ മടി കാട്ടാത്ത ആളാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഈ സ്വഭാവം മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നു വരില്ല. ആ സിലക്ടറോടും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതു തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. ‘സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ സെഞ്ചുറി നേടുന്നു എന്നു കരുതുക. ആ 100 റൺസിൽ 60 റൺസും സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രൈവിലൂടെയാണ് നേടിയത് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സെഞ്ചുറിയുടെ വില കുറയുന്നുണ്ടോ?’ എന്റെ ചോദ്യം സിലക്ടർക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല. സത്യത്തിൽ എന്തു ബോളിലൂടെയാണെങ്കിലും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി എന്നതല്ലേ പ്രധാനം?’ – ചൗള ചോദിച്ചു.

താൻ നേടുന്ന റൺസിന് ‘ക്വാളിറ്റി’ പോരാ എന്നതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ ഒരു സിലക്ടറിന്റെ കണ്ടെത്തലെന്ന് ആകാശ് ചോപ്രയും വിശദീകരിച്ചു. അത്ര ക്വാളിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഏതു കമ്പനിയുടെ റൺസാണ് താൻ നേടേണ്ടതെന്ന് സിലക്ടറോട് തിരിച്ചുചോദിച്ചതായും ചോപ്ര വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയധികം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും ദേശീയ ടീമിലേക്ക് എന്താണ് പരിഗണിക്കാത്തതെന്ന് ഒരു സിലക്ടറോട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ഞാൻ നേടുന്ന റൺസിന് ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതു കമ്പനിയുടെ റൺസാണ് ഞാൻ നേടേണ്ടതെന്ന മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ റൺസ് നേടുന്നു എന്നതല്ലേ സത്യത്തിൽ പ്രധാനം? അടുത്ത തവണ മുതൽ ജപ്പാന്റെയോ ചൈനയുടെയോ റൺസ് നേടാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആ സിലക്ടറോടു പറഞ്ഞു’ – ചോപ്ര വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Will Sachin Tendulkar's hundred be less valuable then? Piyush Chawla recalls argument with selector