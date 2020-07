നമുക്ക് പാക്ക് ഇതിഹാസങ്ങളില്ലേ, അവരോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തൂ: കോലിയെ ‘തള്ളി’ അസം

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുമായി തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമർശിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ യുവതാരം ബാബർ അസം രംഗത്ത്. വിരാട് കോലിയുമായല്ല, പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ ജാവേദ് മിയാൻദാദ്, യൂനിസ് ഖാൻ, ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് തുടങ്ങിയവരുമായിട്ടാണ് തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അസം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതിഹാസ താരങ്ങളുള്ളപ്പോൾ താരതമ്യത്തിനായി എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു നോക്കുന്നത് എന്നാണ് അസമിന്റെ ചോദ്യം.

‘മറ്റ് താരങ്ങളുമായി എന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിരാട് കോലിക്കു പകരം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യൂ. നമുക്ക് ജാവേജ് മിയാൻദാദ്, യൂനിസ് ഖാൻ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഈ താരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതലിഷ്ടം. എന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാൻ അതിലൂടെ കഴിയും’ – അസം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലിക്കു സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഭാ സ്പർശത്തോടെ ഉദിച്ചുയർന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ബാബർ അസമിനെ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത്. ഐസിസിയുടെ ട്വന്റി20 റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനാണ് ബാബർ അസം. കോലിയാകട്ടെ, ഐസിസി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിലും ഒന്നാമതുണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ നിലവിൽ പാക്ക് ടീമിന്റെ നായകൻ കൂടിയാണ് അസം.

ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20യിലും 50നു മുകളിൽ ശരാശരി സൂക്ഷിക്കുന്ന താരം കൂടിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ ബാബർ അസം. ടെസ്റ്റിലും 45നു മുകളിൽ ശരാശരിയുണ്ട്. അതേസമയം, മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും 50നു മുകളിൽ ശരാശരിയുള്ള ഏക ബാറ്റ്സ്മാനാണ് വിരാട് കോലി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളായി നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ അംഗമാണ് ബാബർ അസം. മൂന്നു ടെസ്റ്റും മൂന്നു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം നിലവിൽ ചട്ടപ്രകാരം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വെസ്റ്റിൻഡീസിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനു ശേഷമാകും പാക്കിസ്ഥാൻ – ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകുക.

