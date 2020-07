ഫ്ലവർ യൂനിസ് ഖാനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് അധഃപതിച്ചിട്ടില്ല: ബാസിത്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായിരിക്കെ, ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ വെറ്ററൻ താരം യൂനിസ് ഖാൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന മുൻ സിംബാബ്‌വെ താരം ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ബാസിത് അലി രംഗത്ത്. ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ യൂനിസ് ഖാനെ ഉപദേശിക്കാൻ മാത്രം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് അധഃപതിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബാസിത് അലി വ്യക്തമാക്കി. ബാറ്റിങ് പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ യൂനിസ് ഖാൻ തയാറായതുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നതാണെന്ന് ബാസിത് അലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സിംബാബ്‍വെ ടീമിൽ സഹതാരമായിരുന്ന സഹോദരൻ ആൻഡി ഫ്ലവർ കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് യൂനിസ് ഖാൻ കഴുത്തിനു കത്തിവച്ച സംഭവം ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ ഉയർത്തിയതെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും നിലവിൽ പാക്ക് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ യൂനിസ് ഖാനും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, യൂനിസ് ഖാൻ തമാശയ്ക്കു ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ നൽകിയ വിവരണം യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബാസിത് അലി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘യൂനിസ് ഖാനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചു. അനാവശ്യ തിടുക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി 10,000നു മുകളിൽ റൺസ് നേടിയ താരമാണ് യൂനിസ് ഖാൻ. അങ്ങനെയൊരാളേക്കുറിച്ച് ഇത്തരം വിലകുറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു’ – ബാസിത് അലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിനേപ്പോലുള്ള പരിശീലകൻ യൂനിസ് ഖാനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് അധഃപതിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാനും നേട്ടങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റും ഫ്ലവറിന് നൽകാനും യൂനിസ് ഖാൻ തയാറായതുപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട്’ – ബാസിത് അലി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്താൻ മുതിർന്ന ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് തയാറാകണമെന്ന് അലി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രതിഛായ നഷ്ടമാക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് ഫ്ലവറിന്റേതെന്ന് അലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റിന് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അത്ര നല്ലതല്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഉചിതമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണം. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് യൂനിസ് ഖാൻ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്ലവർ പറഞ്ഞതുകേട്ട് എനിക്ക് വേദന തോന്നി’ – ബാസിത് അലി പറഞ്ഞു. 1993–1996 കാലഘട്ടത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി 19 ടെസ്റ്റും 50 ഏകദിനവും കളിച്ച താരമാണ് ബാസിത് അലി.

English Summary: Pakistan cricket is not that bad that coaches like Grant Flower give suggestions to Younis Khan: Basit Ali