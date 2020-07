യൂനിസ് ഖാൻ ഫ്ലവറിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വച്ചോ? മിണ്ടാതെ പാക്ക് ബോർഡ്

കറാച്ചി∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായിരിക്കെ, ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ വെറ്ററൻ താരം യൂനിസ് ഖാൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന മുൻ സിംബാബ്‌വെ താരം ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനോടു പ്രതികരിക്കാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി). സഹോദരൻ ആൻഡി ഫ്ലവർ കൂടി പങ്കെടുത്ത ഒരു ലൈവ് ചാറ്റിലാണ് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ ഉയർത്തിയതെങ്കിലും പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡും നിലവിൽ പാക്ക് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ യൂനിസ് ഖാനും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, യൂനിസ് ഖാൻ തമാശയ്ക്കു ചെയ്തൊരു കാര്യത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് പാക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ നൽകിയ വിവരണം യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം.

‘ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ ബ്രിസ്ബേനിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിനിടെ പ്രഭാത ഭക്ഷണസമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂനിസ് ഖാന്റെ അടുത്ത് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇതോടെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശല്യപ്പെടുത്താതെ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂനിസ് ഖാൻ തമാശരൂപേണ ബട്ടർ പുരട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയെടുത്ത് ഫ്ലവറിന്റെ കഴുത്തിൽവച്ചു’ – പാക്ക് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഭക്ഷണ മേശയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തിയാണ് യൂനിസ് ഖാൻ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവറിന്റെ കഴുത്തിൽ വച്ചതെന്ന് സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ മുൻ പരിശീലകൻ മിക്കി ആർതറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യൂനിസ് ഖാനെ ശാന്തനാക്കിയത് താനാണെന്നും ആർതർ പറഞ്ഞതായി പാക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സാജ് സാദിഖ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും.

∙ ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ പറഞ്ഞത്

ബാറ്റിങ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ യൂനിസ് ഖാൻ തന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിന്റെ ഇടവേളയിൽ ബാറ്റിങ് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചില നി‍ർദേശങ്ങൾ ടീമിലെ മുതിർന്ന താരമായ യൂനിസിനു ഞാൻ നൽകി. പക്ഷേ, അതൊന്നും നല്ല രീതിയിലല്ല യൂനിസ് എടുത്തത്. അയാൾ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് എന്റെ കഴുത്തിൽവച്ചു. പരിശീലകൻ മിക്കി ആർതർ ഇടപെട്ടാണു യൂനിസിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്’ – ലൈവ് ചാറ്റിൽ ഫ്ലവർ വെളിപ്പെടുത്തി. 2014 മുതൽ 19 വരെയാണു ഗ്രാന്റ് ഫ്ലവർ പാക്ക് ടീമിനൊപ്പം ജോലി ചെയ്തത്. സിംബാബ്‌വെ മുൻ താരം ആൻഡി ഫ്ലവറിന്റെ സഹോദരനായ ഗ്രാന്റ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനാണ്.

English Summary: PCB, Pakistan cricket team management refuse to comment on Grant Flower's claim against Younis Khan