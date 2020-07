സച്ചിനെ മെരുക്കാൻ എത്ര ടീം മീറ്റിങ് കൂടിയെന്നുപോലും ഓർമയില്ല: ഹുസൈൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർതാരം സച്ചിൻ െതൻഡുൽക്കറിനെ കളത്തിൽ എങ്ങനെ മെരുക്കുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടിയ ടീം മീറ്റിങ്ങുകളുടെ എണ്ണംപോലും മറന്നുപോയെന്ന് മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനും കമന്റേറ്ററുമായ നാസർ ഹുസൈൻ. എക്കാലവും എതിരാളികളുടെ പേടിസ്വപ്നമായിരുന്ന സച്ചിനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് തലപുകച്ച് താൻ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കെ പലതവണ ടീം മീറ്റിങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസിയുടെ ‘ക്രിക്കറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്’ എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഇയാൻ ബിഷപ്പ്, എൽമ സ്മിത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് നാസർ ഹുസൈൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒട്ടേറെ റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയായ സച്ചിൻ, രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിന് 2013ലാണ് തിരശീലയിട്ടത്. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും കൂടുതൽ റൺസ്, കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ തുടങ്ങിയ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്.

‘എക്കാലത്തെയും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിന്റെ സവിശേഷമായ സാങ്കേതിക മികവിനെക്കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ. ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കുമ്പോൾ സച്ചിനെ പുറത്താക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടിയ ടീം മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ഒരു കണക്കുമില്ല’ – ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

‘ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തായാലും റൺസ് നേടാനുള്ള മികവാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. പന്ത് അടുത്തെത്താനുള്ള സാവകാശം നൽകി ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായി അതിനെ കളിക്കാനാകണം. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട താരം ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസനാണ്. പന്ത് അടുത്തെത്താൻ സാവകാശം നൽകി ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം’ – ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ വില്യംസനേപ്പോലെ സോഫ്റ്റായി കളിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ എണ്ണം തീർത്തും കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിലെ മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലും ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന താരമാണ് വില്യംസൻ’– ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ താൻ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ താരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറായിരുന്നുവെന്ന് ഇയാൻ ബിഷപ്പും വെളിപ്പെടുത്തി. ‘എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ബോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ സച്ചിൻ തന്നെയാണ്. ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു നേരെ തന്നെ അടിച്ചകറ്റുന്നതായിരുന്നു സച്ചിന്റെ രീതി’ – ബിഷപ്പ് വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Forgot count of how many team meetings were held to discuss Tendulkar: Hussain