ഐപിഎൽ പണം ഗാംഗുലിയോ ജയ് ഷായോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല‍: തുറന്നടിച്ച് ധൂമൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിനെ (ഐപിഎൽ) പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന യന്ത്രം മാത്രമായി കാണുന്ന പ്രവണതയെ തുറന്നെതിർത്തും കടുത്ത വിമർശനമുയർത്തിയും ബിസിസിഐ ട്രഷറർ അരുൺ ധൂമൽ രംഗത്ത്. ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയും സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ ആരും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് ധൂമൽ തുറന്നടിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കാണ് ഈ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ഐപിഎൽ നടത്താനുള്ള ബിസിസിഐയുടെ ശ്രമം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ധൂമലിന്റെ രംഗപ്രവേശം.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നീട്ടിവച്ച ഐപിഎല്ലിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഈ വർഷം തന്നെ നടത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ബിസിസിഐ. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴും ഐപിഎല്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാൻ ബിസിസിഐയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ–ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലായി ഐപിഎൽ നടത്താനാണ് നിലവിൽ ശ്രമം. ഇന്ത്യയിൽ നടത്താനായില്ലെങ്കിലും വിദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഐപിഎൽ നടത്താനും ശ്രമമുണ്ട്.

‘പൂർണ സുരക്ഷ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വർഷം ഐപിഎൽ നടത്തൂ. സത്യത്തിൽ എന്താണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? എത്രകാലം കളിക്കാർ കളത്തിലിറങ്ങാതെ പുറത്തിരിക്കും? ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ക്രിക്കറ്റ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പുനരാരംഭിച്ചേ മതിയാകൂ. ഐപിഎൽ വെറും പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന യാത്രം മാത്രമാണെന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. സത്യത്തിൽ ഈ പണമൊക്കെ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?’ – ധൂമൽ ചോദിച്ചു.

‘ഐപിഎല്ലിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പൂർണമായും താരങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഐപിഎൽ വരുമാനം നൽകുന്ന കരുത്ത് ചെറുതല്ല. നികുതി വരുമാനമായും ടൂറിസം മേഖലയുടെ വികസനമായും പുതിയ കമ്പനികളുടെ വളർച്ചയിലൂടെയും ആ പണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഐപിഎല്ലിൽനിന്നുള്ള പണത്തെ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്നത്? ഐപിഎൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കുന്നവർക്കുമാണ് അതിന്റെ സാമ്പത്തികനേട്ടം ലഭിക്കുന്നത്’ – ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘മാധ്യമങ്ങളും ഐപിഎല്ലിനോടുള്ള നിലപാട് മാറ്റണം. ഈ ടൂർണമെന്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിനുള്ള ഗുണം ചർച്ച ചെയ്യണം. നികുതിയായി ബിസിസിഐ നൽകുന്ന പണമത്രയും രാജ്യപുരോഗതിക്കാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സൗരവ് ഗാംഗുലിയോ ജയ് ഷായോ ഞാനോ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് കായിക മേഖലയ്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രാജ്യത്തിനായി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്’ – ധൂമൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: The money is going in nation-building, not to BCCI: Arun Dhumal on IPL being called money-making machine