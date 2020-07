അഫ്രീദിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ആധിപത്യം നേടിയത്; പരിഹസിച്ച് ചോപ്ര

ന്യൂഡൽഹി∙ തോറ്റുമടുത്ത് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥപോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന പാക്ക് താരം ഷാഹിദ് അഫ്രീദിയുടെ അവകാശവാദത്തെ പരിഹസിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവും കമന്റേറ്ററുമായ ആകാശ് ചോപ്ര. 1980കളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഷാഹിദ് അഫ്രീദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വരവിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ആധിപത്യം നേടാൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചോപ്ര പരിഹസിച്ചു. കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് അഫ്രീദിക്ക് ചോപ്രയുടെ തിരിച്ചടി. ഏകദിനത്തിൽ രണ്ടു മത്സരം മാത്രം കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ‌ ടീമിനോട് ക്ഷമ യാചിക്കേണ്ട എന്തു സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ചോപ്ര ചോദിച്ചു. തെറ്റിദ്ധാരണയും മിഥ്യാബോധവും സൗഖ്യമാക്കാനാകില്ലെന്നും ചോപ്ര പരിഹസിച്ചു.

അഫ്രീദിയുടെ കാലത്ത് അതിനു മുൻപുള്ളതുപോലെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആധിപത്യം കാണാനാകില്ലെന്ന് ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1980കളിൽ 30 ഏകദിനങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം വന്നപ്പോൾ 19ലും ജയം പാക്കിസ്ഥാനായിരുന്നു. എന്നാൽ, അഫ്രീദിയുടെ കാലത്തോടെ രംഗം മാറിയെന്നാണ് ചോപ്രയുടെ മറുപടി. ഇന്നത്തെ ടീമുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യത്തിൽ പോലും കാര്യമില്ലെന്നും ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘പാമ്പു കടിച്ചാൽ സുഖപ്പെടുത്താം, പക്ഷേ, തെറ്റിദ്ധാരണ സുഖപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന് മഹാൻമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഫ്രീദിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തുല്യശക്തികളായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മേധാവിത്തം നേടാനാരംഭിച്ചത് ഇക്കാലത്താണ്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ’ – യുട്യൂബ് ചാനലിൽ ചോപ്ര പ്രതികരിച്ചു.

‘ലോകകപ്പിലെ മുഖാമുഖങ്ങൾ മാത്രമെടുത്തു നോക്കൂ. ഇന്ത്യ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണെന്ന് ഇതിനാൽ വ്യക്തം. പാക്കിസ്ഥാൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് 2017ലെ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനൽ മാത്രമാണ്. ആ ടൂർണമെന്റിൽപ്പോലും ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം വേറെ തലത്തിലാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി അവരെ തോൽപ്പിക്കും. പാക്കിസ്ഥാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാൽ വലിയ മാർജിനിൽ തോറ്റിട്ടുവരും. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ ടീമും പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്’ – ചോപ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഫ്രീദിയുടെ കാലത്ത് ഏകദിനത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന് നേരിയ മേധാവിത്തമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കുസഹിതം സമ്മതിച്ച ചോപ്ര, രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതൽ ജയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പാക്ക് താരങ്ങളോട് ക്ഷമ യാചിക്കേണ്ട എന്ത് സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് പരിഹസിച്ചു. ‘ഒരു കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അവർ തീരെ മോശമാണെന്ന് അഭിപ്രായമില്ല. ഷാർജയിൽവച്ചൊക്കെ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ നേരിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് മേധാവിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അത് അഫ്രീദിയുടെ കാലത്തൊന്നുമല്ല’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘പ്രതിഭാധനരായ ഒരുകൂട്ടം താരങ്ങളായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ കരുത്ത്. ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുതൽ വസിം അക്രവും വഖാർ യൂനിസും വരെയുള്ളവർ ഉദാഹരണം. അവർ മൂലമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ മികച്ച ടീമായത്. അന്ന് അവർ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, അഫ്രീദിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും രംഗം മാറിയിരുന്നു. പതുക്കെ ഇന്ത്യ ആധിപത്യം നേടുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു പിന്നീട്.’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

‘കണക്കുകൾ നോക്കൂ. അഫ്രീദിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും 15 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇരു ടീമുകളും അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകൾ വീതം ജയിച്ചു. ഏകദിനത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ രണ്ടു മത്സരം കൂടുതൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 82 മത്സരങ്ങളിൽ 41 എണ്ണം പാക്കിസ്ഥാനും 39 എണ്ണം ഇന്ത്യയും ജയിച്ചു. നല്ലത്. പക്ഷേ, ഈ രണ്ടു വിജയങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്ഷമ യാചിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു?’ – ചോപ്ര ചോദിച്ചു.

‘ട്വന്റി20യുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇന്ത്യൻ ആധിപത്യത്തിന് സമാനതകളില്ല. നേർക്കുനേർ പോരാട്ടങ്ങളിൽ 7–1ന് ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. അഫ്രീദിയുടെ അവകാശവാദം സത്യത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുകയല്ലേ? അഫ്രീദി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്ന്, പറഞ്ഞുവന്നത് വേറൊന്ന് എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്’ – ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

