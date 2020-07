മുംബൈ∙ ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കുള്ള ആശംസയ്‌ക്കൊപ്പം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരായ മുന്നറിയിപ്പു കൂടി സംയോജിപ്പിച്ച മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ട്വീറ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിയുടെ ചുരുക്കപ്പേരായ എംഎസ്ഡി എന്നതിന് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം സഹിതമാണ് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ആശംസാ ട്വീറ്റ്. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിനുള്ള ‘മഹിവഴി’യും മുംബൈ പൊലീസ് ട്വീറ്റിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധോണിയുടെ ചുരുക്കപ്പേരായ MSD എന്നതിന്, MAINTAIN SOCIAL DISTANCING (സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക) എന്നാണ് മുംബൈ പൊലീസ് ആശംസാ ട്വീറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം.

‘മഹിവഴി’യേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ. നോട്ടൗട്ടായിരിക്കുക, ശാന്തമായിരിക്കുക, കൊറോണ വൈറസിനെ സ്റ്റംപ് ചെയ്യുക’ – #HappyBirthdayMahi #SocialDistancing എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകൾ സഹിതം മുംബൈ പൊലീസ് കുറിച്ചു.

ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകന് ആശംസകൾ നേർന്ന് മുംബൈ പൊലീസിനു പുറമേ ഒട്ടേറെപ്പേർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘ഒരു തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പിറക്കുന്ന താരം’ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വീരേന്ദർ സേവാഗ് ധോണിക്ക് ജന്മദിനാശംസ നേർന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളെല്ലാം ധോണിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു.

English Summary: ‘Do it the Mahi way’ – Mumbai Police extend birthday wishes to MS Dhoni in a unique way