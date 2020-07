10 വർഷത്തിനകം ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ തലവനാകും: ടീം സിഇഒ

ചെന്നൈ∙ അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ തലവനാകുമെന്ന പ്രവചനവുമായി ടീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സിഇഒ കാശി വിശ്വനാഥൻ. ധോണിയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്ന ജൂലൈ ഏഴിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് കാശി വിശ്വനാഥന്റെ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആരംഭം മുതൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ നായകനാണ് ധോണി. താരത്തിനു കീഴിൽ ഇതുവരെ മൂന്നു തവണ കിരീടം ചൂടാനും ചെന്നൈയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത 10 ഐപിഎൽ സീസണുകളിലും ആദ്യ നാല് സ്ഥാനത്ത് എത്താനും ചെന്നൈയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

‘അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് തലവനെന്ന നിലയിൽ ധോണി ഇവിടെ സ്ഥിരമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്’ – സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് 1 തമിഴ് ഷോയായ ‘ധോണി വഴി തനി വഴി’യിൽ കാശി വിശ്വനാഥൻ വെളിപ്പെടുത്തി. മുൻ ഐസിസി ചെയർമാനും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന എൻ. ശ്രീനിവാസന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. ഇടക്കാലത്ത് ഒത്തുകളി ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശ്രീനിവാസനുമായി അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ കാശി വിശ്വനാഥന്റെ പ്രസ്താവനയെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ആരാധകർ കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴും സജീവ ക്രിക്കറ്റിലുള്ള ധോണി വിരമിച്ചാലും ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്നതാണ് കാശിയുടെ വാക്കുകൾ.

English Summary: In 10 years, Dhoni will be permanent boss of CSK team: CEO Kasi Viswanathan